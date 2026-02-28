Esposa de Boniek García explota tras insultos racistas contra sus hijos en Estados Unidos: "Me rompió el corazón"

Sumado a ello, la fémina redactó las palabras que estas personas emplearon para ofender a las personas ‘de color’ que estaban dentro del terreno de juego de manera ofensiva e irrespetuosa. Según su relato, desde las gradas se escucharon expresiones discriminatorias dirigidas tanto al árbitro como a sus hijos, quienes eran los únicos niños afrodescendientes en la cancha.“Desde las gradas se escucharon comentarios racistas hacia el árbitro y hacia mis hijos, quienes eran los únicos niños de color en la cancha. Escuchar que ‘ADULTOS’ gritaran <b>‘monkey’ </b>con tanta ligereza me rompió el corazón. Ver cómo la ignorancia puede enseñarse desde las gradas a los niños fue aún más decepcionante”, lamentó Reyes, evidenciando el impacto emocional que le causó presenciar la escena.