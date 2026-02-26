Deybi Flores define su futuro: dos equipos de la MLS pujan por su fichaje para la temporada 2026

Pese a que muchos calificaron su salida como inexplicable, lo cierto es que Flores quedó como agente libre, situación que facilita su incorporación inmediata a cualquier club interesado. Su experiencia internacional y recorrido en selecciones nacionales lo convierten en una pieza atractiva dentro de un mercado que todavía se mantiene abierto.Cabe recordar que “Yeyé” ya tuvo paso por la MLS defendiendo los colores del Vancouver Whitecaps y el Toronto FC, por lo que su posible regreso marcaría su tercera experiencia en la liga norteamericana. Además, existe la posibilidad de que comparta camerino con el también hondureño Joseph Rosales, lo que aumentaría la presencia catracha en el torneo.<b>LEA TAMBIÉN: <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/tecnico-inter-bogota-elogio-virtudes-falta-dereck-moncada-brillante-inicio-colombia-sabiamos-talento-HK29450601" target="_blank">Técnico del Inter Bogotá elogió las virtudes y lo que le hace falta a Dereck Moncada tras su brillante inicio en Colombia: "Sabíamos que era un talento"</a></b>DIEZ conoció que el futbolista ha sido ofrecido a varios clubes de la MLS, pero los dos que han mostrado interés concreto son el Austin FC y el San Jose Earthquakes, equipos que ahora analizan la incorporación del mediocampista hondureño como refuerzo para la nueva temporada.