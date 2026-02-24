Técnico del Inter Bogotá elogió las virtudes y lo que le hace falta a Dereck Moncada tras su brillante inicio en Colombia: "Sabíamos que era un talento"

<b>Ricardo Valiño</b>, entrenador argentino del Internacional de Bogotá, no escatimó elogios al referirse al crecimiento y proyección del joven defensor hondureño <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/hondureno-dereck-moncada-maximo-goleador-colombia-sensacion-internacional-bogota-BO29415150" target="_blank">Dereck Moncada</a></b>, a quien considera un talento con condiciones para consolidarse en el fútbol internacional.Ricardo Valiño explicó que el cuerpo técnico ya tenía referencias claras sobre Moncada antes de su llegada, recordando <b>que debutó desde los 16 años.</b>