Técnico del Inter Bogotá elogió las virtudes y lo que le hace falta a Dereck Moncada tras su brillante inicio en Colombia: "Sabíamos que era un talento"

Ricardo Valiño explicó que el cuerpo técnico ya tenía referencias claras sobre Moncada antes de su llegada, recordando que debutó desde los 16 años.

Ricardo Valiño , entrenador argentino del Internacional de Bogotá, no escatimó elogios al referirse al crecimiento y proyección del joven defensor hondureño Dereck Moncada , a quien considera un talento con condiciones para consolidarse en el fútbol internacional.

Dereck Moncada, de 18 años, ha participado en 7 de los 8 juegos que tiene el líder de la división de honor colombiana, con 17 puntos, anotando un total de 5 veces. Está ubicado en la tabla de goleadores.

El extremo debutó a muy corta edad en la Selección Mayor de Honduras en la fecha FIFA de noviembre del 2025 en plena eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

Un detalle que habla de su proyección desde etapas tempranas. El estratega señaló que el jugador se incorporó el pasado 6 de enero, luego de disputar la final del torneo Apertura el día 3, por lo que tuvieron que esperarlo para sumarse de lleno al grupo.

En cuanto a sus características, el técnico Ricardo Valiño destacó que se trata de un futbolista completo: "Sabíamos el talento que era. Si hacen un análisis le pega bien con derecha, izquierda, buen juego aéreo, buena aceleración, generoso en los regresos", puntualizó a Win Sports, resaltando su compromiso táctico al momento de replegarse.

No obstante, Valiño también fue claro al señalar que el catracho debe continuar trabajando en los "aspectos tácticos del juego para terminar de formarse como profesional". Considera que ese proceso será clave para pulir su talento natural y potenciar su rendimiento dentro del sistema colectivo.

Finalmente, el entrenador que trabajó en el River Plate subrayó que el salto de la Liga Nacional de Honduras a una competencia más exigente como la liga colombiana será determinante en su evolución, asegurando que este nuevo reto puede terminar de consolidarlo como un gran proyecto a futuro.

El próximo encuentro del Inter Bogotá es de visita frente a Águilas Doradas este domingo 1 de marzo cuando jueguen desde las 3 de la tarde, hora de Honduras.