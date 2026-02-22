EL hondureño Dereck Moncada revela el secreto del éxito que vive en Colombia: "Ser la sensación me llena de orgullo"

El exjugador del Olimpia no pierde la humildad y revela que tiene que poner el corazón. "Sabíamos que a los tres atacantes nuestros nos iban a tener bien marcados y la que tuviéramos no la íbamos a desaprovechar. Muy contento porque fue un partido complicado y agradecido con Dios por este hermoso resultado".El Internacional de Bogotá se mantiene invicto en casa, ha vencido a equipo grandes como el Deportivo Tolima, Deportivo Cali y Millonarios. Ahora se preparan para enfrentar a Águilas Doradas, rival donde Moncada seguirá siendo protagonista de titular."En lo personal me siento muy contento de anotarle un gol a un equipo tan grande como Millonarios que no ha iniciado bien la temporada pero eso a nosotros no nos compete, a nosotros nos compete seguir adelante, luchando como equipo. Fue un partido de mucha entrega donde hay que ayudar para aportar al equipo", siguió diciendo el hondureño.Moncada es la sensación de la Liga por su juventud y habló de la posición donde mejor se siente. "Los goles llegan por si solos pero no pueden llegar sin el esfuerzo de la semana, del partido. Si no me sacrifico, los goles no van a llegar. Estoy contento, me siento más libre jugando de extremo".