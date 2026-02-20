Legionarios

Denil Maldonado volvió a jugar tras siete meses lesionado y debutó en su nuevo equipo

El zaguero hondureño no tenía acción desde julio del 2025 por la Copa Oro.

    Denil Maldonado se encuentra listo y disputó el amistoso del Rubin Kazán, previo a su estreno oficial. Fotos cortesía Rubin Kazán,
Después de una larga y complicada recuperación, el defensor hondureño Denil Maldonado jugó y finalmente lo hizo con el Rubin Kazán, poniendo fin a siete meses de inactividad producto de una lesión en el tobillo derecho que lo obligo a pasar por el quirófano.

El defensor catracho de 27 años sumó sus primeros minutos este viernes 20 de febrero en Rusia y comienza a escribir un nuevo capitulo en su aventura por el viejo continente.

Denil Maldonado tuvo actividad por última vez el 7 de julio de 2025, cuando defendió los colores de la Selección de Honduras en las semifinales de la Copa Oro ante México. Desde entonces, el zaguero inició un proceso médico que incluyó cirugía y una extensa rehabilitación. Se perdió la ronda final de la eliminatoria al Mundial 2026.

La lesión se produjo tras resentirse de molestias en el tobillo durante el torneo de Concacaf, lo que posteriormente obligó a una intervención quirúrgica para corregir el problema en el hueso navicular.

El procedimiento incluyó la colocación de tornillos para estabilizar la zona afectada. Esto retrasó su incorporación plena al Rubin Kazán, club al que había llegado como uno de los fichajes importantes del mercado.

Durante más de siete meses el defensor catracho trabajó enfocado en su recuperación física, perdiéndose el arranque de la temporada en la liga rusa y quedando fuera de varias convocatorias.

El Chino reapareció en un partido de carácter amistoso frente al Orenburg. El encuentro sirvió como parte de la preparación del equipo, y el hondureño salió en el once titular, mostrando confianza física y seguridad en la línea defensiva durante su participación. Ganó 1-0 el club donde milita el catracho.

Con este retorno, Denil comienza a recuperar el ritmo competitivo y a pelear por un puesto en el once titular. Para el defensor de la selección catracha, volver a pisar césped después de siete meses representa una victoria personal y profesional. Ahora, el objetivo es consolidarse en el Rubin Kazán y volver a convertirse en pieza clave tanto en su club como en el combinado nacional.

El Rubin Kazán vuelve al ruedo en la Liga Rusa el próximo sábado 28 de febrero frente al Dynamo Makhachkala a las 10:30 de la mañana. Y podría significar el debut oficial de Denil Maldonado.

