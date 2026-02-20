Denil Maldonado volvió a jugar tras siete meses lesionado y debutó en su nuevo equipo

Después de una larga y complicada recuperación, el defensor hondureño <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/jugaria-olimpia-denil-maldonado-arruga-respuesta-final-camino-rubin-kazan-KN29062989" target="_blank">Denil Maldonado</a></b> jugó y finalmente lo hizo con el Rubin Kazán, poniendo fin a siete meses de inactividad producto de una lesión en el tobillo derecho que lo obligo a pasar por el quirófano.El defensor catracho de 27 años sumó sus primeros minutos este viernes 20 de febrero en Rusia y comienza a escribir un nuevo capitulo en su aventura por el viejo continente.