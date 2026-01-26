Legionarios

¿Jugaría en Olimpia? Denil Maldonado no se arruga con la respuesta: "Al final del camino..."

El defensor central no juega desde el pasado 7 de julio por la Copa Oro 2025.

2026-01-26

Denil Maldonado no juega desde el pasado 7 de julio cuando Honduras enfrenó a México en las semifinales de la Copa Oro 2025 y llega a sus séptimo mes sin tener actividad futbolística.

De hecho, el defensor central de 27 años cambió de club pasando del Craiova rumano al Rubín Kazán de Rusia, pero tampoco ha podido debutar.

Sufrió una fractura en el hueso navicular (escafoide) del tobillo derecho, lesión que arrastraba desde la Copa Oro 2025. Requirió una cirugía en Alemania en septiembre, donde le colocaron dos tornillos. Actualmente, se encuentra en proceso de recuperación.

Vino a Honduras y estuvo entrenando con Motagua como parte de su decisión personal previo al viaje a Rusia para integrarse nuevamente al Rubín Kazán buscando regresar a las canchas en óptimas condiciones.

Durante su estadía en tierras catrachas el exjugador de Motagua, Los Ángeles FC, Pachuca y Everton fue entrevistado en el podcast La Dupla donde le realizaron una pregunta firme ¿Jugaría en algún momento en Olimpia?

"Uno nunca sabe, te voy a decir algo, Motagua me vio crecer, pero a veces las vueltas de la vida, uno no las sabe. Yo puedo llegar a Motagua porque es mi casa, pero al final en el transcurso del camino no sé qué pueda pasar", afirmó.

El Káiser igualmente lamentó perderse la ronda final de la eliminatoria de la Concacaf y que Honduras no lograra la clasificación al Mundial 2026.

