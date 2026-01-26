¿Jugaría en Olimpia? Denil Maldonado no se arruga con la respuesta: "Al final del camino..."

<b>Denil Maldonado</b> no juega desde el pasado 7 de julio cuando Honduras enfrenó a México en las semifinales de la Copa Oro 2025 y llega a sus séptimo mes sin tener actividad futbolística.De hecho, el defensor central de 27 años cambió de club pasando del Craiova rumano <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/denil-maldonado-pasa-examenes-medicos-rubin-kazan-rusia-confirmado-fichaje-hondureno-OE26558240" target="_blank">al Rubín Kazán de Rusia</a></b>, pero tampoco ha podido debutar.