Denil Maldonado y la maleta perdida que lo lesionó; revela lo que pasó tras el 6-0 en Copa Oro: "Todos llegamos callados..."

Denil Maldonado, capitán de la Selección de Honduras, nos brindó una entrevista exclusiva en vísperas de los próximos partidos eliminatorios rumbo a United 2026, donde estará ausente por lesión. El defensor habla sobre su proceso de recuperación tras cirugía en el tobillo. El catracho reveló que se lesionó debido a la pérdida de su maleta cuando viajaba a Rusia, donde llevaba las plantillas especiales esenciales para su rendimiento y con las que entrena y juega. Aunque la lesión le impedirá estar en las próximas fechas FIFA, mantiene la esperanza de regresar en noviembre para aportar a la 'H'. El defensor también hace un balance sincero sobre el proceso que lidera Reinaldo Rueda al frente del equipo nacional, destacando la renovación de la plantilla y el optimismo que se vive en el grupo tras superar un durísimo revés en la Copa Oro, donde Honduras inició con una severa derrota 6-0 contra Canadá. Maldonado recalca la importancia del compromiso, la concentración y la unión para revertir la imagen y luchar por la clasificación al Mundial.

En lo personal, el exjugador del Motagua comparte detalles cercanos sobre su adaptación a la vida en Rusia, donde milita en el Rubin Kazán, y las curiosidades culturales que encuentra, como la carne de caballo, inusual para los hondureños. A pesar de las dificultades de comunicación y las diferencias culinarias, el capitán subraya su tranquilidad y confianza en una pronta recuperación para volver al terreno de juego con fuerza y liderar a su selección. Finalmente, el defensor analiza el próximo duelo contra Costa Rica, un partido clave para ambos equipos, y la influencia que tendrá el portero estelar Keylor Navas en el rival. Destaca la necesidad de ganar en casa para estar más cerca de la soñada clasificación, mostrando a un jugador enfocado, con experiencia y consciente de la responsabilidad que implica vestir la camiseta nacional.

- LA ENTREVISTA CON DENIL MALDONADO -

Hola Denil, un gusto, ¿cómo te sentís después de la cirugía?



Un gusto Gustavo, gracias a Dios, pues aquí estamos ya en proceso de recuperación después de la operación y ya con ganas de poder estar pronto en las canchas.



Después de Copa de Oro no has tenido ritmo de juego. Contanos un poco más de tu lesión y de la operación, ¿cómo fue?



Yo traía un proceso de recuperación desde antes del torneo de la Copa Oro. Al finalizar la temporada con Craiova, tuve un proceso de recuperación ya que tuve un problema en el tobillo que me estaba saliendo un edema óseo. Luego me perdí aproximadamente los últimos dos partidos con Craiova, después me perdí el primer partido contra Canadá en la Copa de Oro, que fue por el mismo proceso que estaba pasando de ver si podía estar apto para la Copa de Oro. Al final me arriesgué a jugar la Copa de Oro, con molestia y todo, pero gracias a Dios pude terminar sin ningún problema.



Pero cuando llegué a Rusia se me complicó un poco porque uso plantillas especiales porque mi pie es un poco diferente, y la maleta no me llegó. En ese proceso se me complicó, recaí y al final tuve una fractura en el hueso navicular del tobillo. VER MÁS: Keylor Navas habla del duelo contra Honduras y es autocrítico: “Lo que hemos hecho hasta ahora no nos ha alcanzado” ¿Entonces lo que ocasionó tu recaída fue porque te perdieron la maleta donde estaban las plantillas especiales que usabas?



Claro, sí. Porque esas las utilizo más que todo para entreno, para los partidos. Como que ejerzo un poco más de presión en el tobillo si no utilizo las plantillas, entonces yo venía bien de la Copa de Oro, ya me sentía un poco más aliviado, pero me pasó eso, una mala suerte realmente recién llegando a Kazán. Pero los directivos y los médicos hicieron lo posible para que me recuperara, pero al final me fracturé el hueso navicular del tobillo. Ese hueso stá como entre el empeine y la conexión del tobillo, es como un hueso que, entre comillas, no es muy importante, pero a la vez cumple una gran función, por eso tuve que hacerme la operación. ¿Ahora bien, el tiempo de recuperación es de cuánto tiempo?



El doctor me dijo que tengo que estar seis semanas sin apoyar mucho el tobillo y después empezar los entrenos. Él me dijo que podía estar entrenando, pero nada que pueda forzar mucho el tobillo, entonces ya depende de cómo vaya mi situación. Si siento que voy mejorando rápidamente, posiblemente sea menos el tiempo de recuperación. Oficialmente, por obvias razones, no estarás en esta doble fecha FIFA de octubre. Ahora bien, ¿tampoco estarás en noviembre?



Como vuelvo a repetir, todo depende de cómo me vaya sintiendo. Creo que más que todo son las sensaciones de ver si hay mejorías, pero a la larga obviamente no hay que acelerar ningún proceso de recuperación. Espero Dios poder estar por lo menos en los partidos de la fecha de noviembre, pero si no, estaremos como un aficionado más alentando a la selección.

Hablando de procesos, Denil, ¿cómo ves el de Reinaldo Rueda?



Un proceso bien. La verdad que el profe ha venido a mostrar una cara diferente a la selección. Creo que cuando veníamos de la última eliminatoria, que fue muy criticada, por obvias razones, con la llegada del profesor se ha visto una cara diferente. Como en todo proceso de selección habrá críticas, resultados buenos y malos, pero el profe ha sabido manejar el grupo y creo que ahora estamos a seis puntos de poder estar en un próximo Mundial. Ese es el gran trabajo que ha hecho el profesor. ¿Te duele perderte estos partidos importantes con la selección?



Claro, uno es futbolista y quiere estar en todo partido, en todo proceso, no importa si es amistoso o clasificatorio. Por una parte sí me duele porque siempre he soñado estar en la selección para clasificar al Mundial, pero en este caso le tocará a otro compañero representarnos y espero que podamos clasificar al Mundial. Regresando al tema de la Copa Oro, ¿qué enseñanzas les dejó a ustedes como grupo?



Muchas, porque empezamos con pie izquierdo con una dura derrota contra Canadá. Creo que fue un proceso en el que uno tuvo que darse cuenta que estaba en manos de cada uno hacer que la selección tuviera buena imagen o que estuviera en lo más feo de su historia. Fue una muy buena enseñanza porque fuimos partido a partido. Luego del juego contra Canadá hicimos un gran trabajo contra El Salvador, luego contra Curazao y eso nos ayudó a tomar confianza para estar en semifinales.



Fuimos paso a paso y eso fue un gran motivo para ir alcanzando los objetivos. Eso ayudó mucho porque al final el jugador también necesita esa confianza para estar en partidos de tanta importancia como los de clasificatoria. Yo siempre he dicho que la clasificación al Mundial depende meramente de ustedes; depende del empeño, la personalidad y el compromiso que le pongan. ¿Lo ves así?



Claro, al final todo proceso depende de uno como jugador. El profesor te da las herramientas para enfrentar los partidos, pero ya toca a uno aplicar ese conocimiento dentro del campo. Estamos a pocos días de enfrentar estos partidos de suma importancia y, si Dios quiere, se pueda clasificar. Como vuelvo a repetir, se ha dicho mucho de la selección, que ha dado mucho de qué hablar en otros partidos, que somos las estrellas, pero uno como jugador tiene que estar tranquilo y enfocado. La prensa y la afición también tienen un rol muy importante. Al final, cuando estemos clasificados al Mundial, todos seremos una familia, se olvidará todo lo bueno y lo malo; la meta es volver a estar en un Mundial.

¿Qué sucedió internamente después del 6-0 contra Canadá en el inicio de la Copa Oro, sientes que ese fue un punto de inflexión para que después vinieran buenos resultados, buena armonía y una buena atmósfera en Honduras?



La verdad que lo que pasa dentro del campo queda ahí. Fue una reflexión. Llegamos al camerino con la peor sensación que uno puede tener, después de pensar que se podía sacar un buen resultado y salir con una loza que nadie esperaba. Pusimos los pies sobre la tierra, nos dimos cuenta dónde estábamos y qué teníamos que hacer para estar donde muchos querían que estuviera la selección.



Creo que ese fue un punto de partida para volver a demostrar de qué estábamos hechos e ir paso a paso. Sentíamos que veníamos jugando partidos antes y eso nos pasaba factura, además de la presión negativa de la afición y los medios.



Uno como futbolista siempre escucha y ve eso; es motivador para algunos, otros lo ignoran, pero todo suma y a la larga aprendimos. La experiencia y la inteligencia de cada compañero supo manejar la situación y pudimos hacer un buen trabajo en la Copa. Yo respeto eso de lo que hablan dentro se queda dentro, pero regálame una frase que recuerdes, no me digas quién la dijo, pero una frase que tocó el ego y orgullo después del 6-0.



Para ser sincero, el ego se tocó en el campo. Con ese 6-0 uno podía llegar al camerino muy frustrado, pateando cosas, insultando, discutiendo, pero todos llegamos callados y pensando qué se nos venía encima y cómo íbamos a reaccionar. Luego del partido se habló mucho, el profe obviamente estaba dolido en ese momento. Tuvimos una reunión donde nos dijimos las cosas de frente, y no solo los capitanes, sino que todos, porque tienen derecho a opinar. Entendimos que el peso estaba en nosotros y pudimos recapacitar. Gracias a Dios los compañeros pusieron de su parte y eso se reflejó en el campo.



No es fácil venir de un 6-0 y dos días después enfrentar un partido, eso trabaja mucho; uno tiene que estar preparado y los compañeros manejaron bien la situación. Después derrotamos a El Salvador, ganamos a Curazao, hicimos un partido parejo contra Panamá que se definió en penales y lo mejor fue contra México, que aunque quedó la eliminación fue un buen partido.

¿Sientes que fue una buena Copa de Oro a pesar del 6-0?



Si lo ponemos en papel, sí fue algo positivo. Después de un 6-0 en un primer partido que marca la confianza, muchos lo notaron. Después de Curazao estábamos en casa prácticamente y eso fue mucho aprendizaje porque supimos manejar la situación y afrontar los partidos siguientes. El profe puso jugadores que muchos criticaban, pero el que está en mejor momento tiene que aprovechar. El profe y los compañeros manejaron bien eso y al final se logró lo que se logró. Ya dejando la Copa de Oro de lado, ¿cómo viste el inicio de esta fase final de la eliminatoria donde empatamos con Haití y ganamos a Nicaragua?



Son partidos diferentes. La sensación del partido contra Haití es que se pudo ganar, pero considerando que Haití le sacó un punto a Costa Rica y pudo hasta ganar, ya uno saca diferentes conclusiones. Esto es fútbol, pueden haber resultados a favor o en contra, y uno trabaja para sumar puntos. Es cierto que un punto en Curazao es importante, pero no hay que menospreciar al rival porque podría pasar factura. ¿Sientes que nosotros como prensa les exigimos de más a la selección? ¿Vamos más allá de lo que es un resultado de fútbol?



No, cada quien tiene derecho a opinar y está bien que exijan porque es su trabajo. Al final uno también tiene que responder en la cancha, porque si no se exigiera no tendríamos a jugadores como Cristiano o Messi que siempre dan lo mejor y rompen récords inesperados. Eso es exigencia; siempre hay que estar tranquilo y frío sabiendo que todo va a salir bien. Vos y Kervin Arriaga fueron los únicos que no estuvieron en estos dos partidos. ¿Cómo viste el funcionamiento del equipo sin ustedes dos?



Bien, yo siempre repito que uno es útil pero no indispensable. Los compañeros que representaron a la selección lo hicieron de la mejor manera, lo que muestra que hay buena competencia interna. Que no esté Arriaga o yo no significa que la selección no vaya a andar bien. Se demostró en estos partidos. Es cierto que Arriaga da una cara diferente, pero los compañeros estuvieron a la altura y eso habla de que el grupo se ha comprometido a hacer las cosas bien. Denil, te veo bien, feliz, pleno, pero desde junio no jugás. ¿Dónde encuentras la fuerza? ¿Has llorado alguna vez por este momento que estás atravesando?



Yo siempre me aferro a la Biblia. Creo que ahí saco mucho contexto para estar tranquilo. Son circunstancias que uno puede pasar. Un futbolista está expuesto a lesiones y fracturas, entonces hay que tomarlo con calma.



Yo lo he tomado con calma, me he aferrado bastante a la Biblia. Soy un hombre que gusta estar en paz conmigo mismo e igual con las personas, por eso estoy tranquilo sabiendo que tendré una buena recuperación y pronto estaré en las canchas donde quiero estar.

¿Y qué te dice Rueda, ya que sos el capitán de la selección?



Hablamos, estuvimos platicando. Por una parte estaba un poco triste porque no iba a estar en todo este proceso eliminatorio, pero me dio palabras de aliento. Me dijo que estuviera tranquilo, que son cosas que pasan en el fútbol, que pronto voy a estar y Dios primero que estaré en el Mundial representando a la selección. ¿Qué tanto te ilusiona el Mundial?



Mucho, mucho. Es como el premio máximo para cada jugador estar en un Mundial. Ningún jugador piensa en otra cosa más que en estar en un Mundial con su selección y representarla al máximo. Es una sensación muy linda. He estado en Mundiales Sub-17, Sub-20, estuve en todos los procesos, pero sería una bonita experiencia poder estar en un Mundial de categoría mayor. Denil, y a eso iba justamente. No sé si sos el único de la actual generación, pero sos un futbolista que cumpliría todo el ciclo de selección: Panamericanos, Mundiales Sub-17, Mundiales Sub-20, Juegos Olímpicos. ¿Qué sentís al pensar que estás cerca de llegar a un Mundial mayor, de cumplir todo ese ciclo, de ser un jugador histórico del fútbol hondureño?



La verdad que nunca me lo he puesto a pensar así, no lo había puesto en contexto. Pero creo que sería un gran logro para mí poder estar en un Mundial de la selección mayor. Un sueño que Dios quiera que el próximo año podamos alcanzar, pero no hay que tener ansias, hay que estar tranquilo, apoyar y primero clasificar para luego hacerse ilusiones. ¿Qué opinas de Costa Rica, próximo rival de Honduras aquí en el Morazán?



Rival complicado que viene con una losa muy pesada. Ellos están jugando todo en este partido. Igual nosotros, con una victoria, estaríamos más cerca de clasificar y en estos partidos se juega mucho, primero el Mundial y después el prestigio. Hay que hacer un gran partido independientemente del resultado. Pero tenemos que sacar el resultado en casa, hacer respetar la localía como lo hemos hecho en estos partidos. Esperemos que los compañeros hagan un buen trabajo y se pueda sacar el resultado. ¿Qué tanto puede beneficiarle a Costa Rica el fenómeno Keylor Navas? ¿O es un jugador más?



No hay que ser irrespetuosos en ese aspecto. Keylor Navas ha ganado de todo en su carrera y es un jugador de mucho respeto. Con su jerarquía y experiencia alienta a los compañeros. Él ya conoce el estadio Morazán, donde la vez pasada que se jugó contra ellos nos llevamos la victoria.



Sabe cómo manejar estos partidos, que son clásicos centroamericanos y donde se juega todo. Hay que saber manejar la situación porque tenemos un gran rival que podemos hacerle un buen juego y sacar los puntos que deseamos. No podemos fallar contra Costa Rica. Ganando los seis puntos en octubre estaríamos muy cerca de celebrar, si no pudieras jugar por la lesión y está la hipotética clasificación de Honduras, ¿vendrías al país para estar con el grupo?



Claro que sí, si fuera así no dudaría en estar con los compañeros, quiero estar con ellos. Primero que todo que la matemática nos favorezca. Pero hay que pelear partido a partido, no será nada fácil. Sabemos de los rivales que tenemos que respetar; ellos también quieren respetar su casa.



Hay que estar tranquilo, manejar partido a partido. Si sacamos los primeros tres puntos contra Costa Rica, después pensar en Haití e ir imaginando cómo estaremos. ¿Qué opinas de las críticas que recibe constantemente de la prensa y la afición el Choco Lozano?



Es complicado, cada quien tiene su punto de vista. Hay que ser respetuosos con él por todo lo que ha ganado y lo que hizo en Europa. Aunque no es fácil lo que pasa, las lesiones le han costado volver. Cuando estás lesionado es normal no volver al ritmo rápido.



Pero yo conozco al Choco, él siempre quiere dar lo mejor de sí, sufre cuando no se le dan las cosas y da todo por la H, independientemente de las críticas. Nunca le ha dicho no a la selección, algo que hay que respetar porque las críticas de prensa y afición no son fáciles. Él tiene perseverancia, tranquilidad en corazón y mente para salir adelante pronto. Tengo una teoría no comprobada, pero quisiera que el mismo Choco Lozano la confirme en la cancha: que un gol suyo nos clasificará al Mundial.



Ojalá que sea así. Recuerdo un partido contra México donde fue una maravilla y antes se hablaba mucho de él. Al final uno nunca sabe quién puede dar la clasificación o esa alegría. Puede estar en los pies de él. Y si él nos da la clasificación, ya no se hablará negativamente, sino que será el ídolo de todos. Uno siempre tiene que estar tranquilo y respetar al jugador.

Denil, ¿cómo es la nueva vida que llevas en Rusia? ¿Qué tal es Rusia para vivir?



Muy bien. Uno piensa que es un país con mucho conflicto, pero dentro de la ciudad no he percibido nada de guerra ni violencia. Se siente un clima agradable, aunque es complicado porque en Rusia no hablan inglés. Estoy aprendiendo algunas palabras para comunicarme con los compañeros. Es una vida tranquila. Soy un muchacho que gusta estar en casa con la familia y en ocasiones conocer la ciudad poco a poco. ¿Qué palabras has aprendido en ruso?



Lo básico como "buenos días" y "hola". Por ejemplo, "buenos días" se dice "doble utra". El "hola", ehh... me agarraste mal con el 'hola', ja, ja. La verdad es un idioma muy complicado y difícil de pronunciar porque las palabras y el acento son diferentes y hay que saber manejarlos. ¿Ahí donde vivís en Kazán, no es mucho el tema de la guerra, o está todo calmado?



Siento que la guerra está más en la frontera. Yo estoy más al centro, ahí se le llama la provincia de Tartaristán. Creo que estoy alejado de la guerra porque donde hubo un terremoto fuerte, yo estaba a diez horas en avión. Rusia es un país muy extenso, muchas personas ni se dan cuenta que pasan cosas en otras partes del país. Al momento que te dijeron 'tienes esta oferta del Rubín Kazán de Rusia', ¿se te vino a la mente el tema de la guerra?



Como lo normal, porque uno siempre escucha, por decirlo así, en las noticias el tema de guerra, que Rusia está en problemas con Ucrania y todo. En ese aspecto a uno se pasa todo por la cabeza, pero ya estando en el país cambia la imagen que uno tiene de Rusia. Con el tema alimenticio, ¿cómo le haces? ¿Se encuentran frijoles por allá? ¿Una tortilla de harina? Ja, ja, ja...



No, no, no. La verdad que hace falta todo eso. Uno siempre extraña toda su comida, su tradición de Honduras. Más o menos uno se acostumbra a ir a poder comer algo similar de lo que es de su país. Cuando voy a Honduras y regreso, siempre traigo la maleta llena de productos de Honduras para poder disfrutar al menos de esa comida que uno extraña. Pero bueno, creo que es tema de costumbre también, de ir acostumbrándose a una comida un poco más saludable y con menos sabor que lo acostumbrado, pero al final uno se va acostumbrando. ¿Qué es lo que más comes allá en Rusia? Para ser sincero, me sorprendió que aquí, en Rusia, comen carne de caballo. Nunca la he probado, algún día la vamos a probar a ver si es buena o no. Aunque en Honduras uno nunca sabe si le dan carne de caballo o no, pero no había escuchado que en una cultura tengan su comida carne de caballo. La verdad que me sorprendió. En el equipo, ¿qué te dicen respecto a tu lesión, por qué no has jugado? Llegaste como fichaje estelar a Rubín Kazán. ¿Qué te han dicho?



La verdad que los compañeros se sorprendieron por una parte cuando vieron que en los primeros días tenía molestias en el tobillo. Luego tuve un parón de unas dos semanas sin entrenar con el equipo. Mis compañeros hacían la broma de que me trajeron para vacaciones y no para jugar. Pero bueno, los compañeros siempre están pendientes de cómo voy. Es una lástima no poder hacer lo que quería cuando llegué al club, con toda la esperanza de hacer un buen torneo. Lastimosamente me pasó esta lesión, hay que tomarlo con calma, volver a empezar y presentarme con buena cara con el Kazán.