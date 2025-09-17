Denil Maldonado y la maleta perdida que lo lesionó; revela lo que pasó tras el 6-0 en Copa Oro: "Todos llegamos callados..."

<b>¿Y qué te dice Rueda, ya que sos el capitán de la selección?</b><br /><br />Hablamos, estuvimos platicando. Por una parte estaba un poco triste porque no iba a estar en todo este proceso eliminatorio, pero me dio palabras de aliento. Me dijo que estuviera tranquilo, que son cosas que pasan en el fútbol, que pronto voy a estar y Dios primero que estaré en el Mundial representando a la selección.<b>¿Qué tanto te ilusiona el Mundial?</b><br /><br />Mucho, mucho. Es como el premio máximo para cada jugador estar en un Mundial. Ningún jugador piensa en otra cosa más que en estar en un Mundial con su selección y representarla al máximo. Es una sensación muy linda. He estado en Mundiales Sub-17, Sub-20, estuve en todos los procesos, pero sería una bonita experiencia poder estar en un Mundial de categoría mayor.<b>Denil, y a eso iba justamente. No sé si sos el único de la actual generación, pero sos un futbolista que cumpliría todo el ciclo de selección: Panamericanos, Mundiales Sub-17, Mundiales Sub-20, Juegos Olímpicos. ¿Qué sentís al pensar que estás cerca de llegar a un Mundial mayor, de cumplir todo ese ciclo, de ser un jugador histórico del fútbol hondureño?</b><br /><br />La verdad que nunca me lo he puesto a pensar así, no lo había puesto en contexto. Pero creo que sería un gran logro para mí poder estar en un Mundial de la selección mayor. Un sueño que Dios quiera que el próximo año podamos alcanzar, pero no hay que tener ansias, hay que estar tranquilo, apoyar y primero clasificar para luego hacerse ilusiones.<b>¿Qué opinas de Costa Rica, próximo rival de Honduras aquí en el Morazán?</b><br /><br />Rival complicado que viene con una losa muy pesada. Ellos están jugando todo en este partido. Igual nosotros, con una victoria, estaríamos más cerca de clasificar y en estos partidos se juega mucho, primero el Mundial y después el prestigio. Hay que hacer un gran partido independientemente del resultado. Pero tenemos que sacar el resultado en casa, hacer respetar la localía como lo hemos hecho en estos partidos. Esperemos que los compañeros hagan un buen trabajo y se pueda sacar el resultado.<b>¿Qué tanto puede beneficiarle a Costa Rica el fenómeno Keylor Navas? ¿O es un jugador más?</b><br /><br />No hay que ser irrespetuosos en ese aspecto. Keylor Navas ha ganado de todo en su carrera y es un jugador de mucho respeto. Con su jerarquía y experiencia alienta a los compañeros. Él ya conoce el estadio Morazán, donde la vez pasada que se jugó contra ellos nos llevamos la victoria.<br /><br />Sabe cómo manejar estos partidos, que son clásicos centroamericanos y donde se juega todo. Hay que saber manejar la situación porque tenemos un gran rival que podemos hacerle un buen juego y sacar los puntos que deseamos. No podemos fallar contra Costa Rica.<b>Ganando los seis puntos en octubre estaríamos muy cerca de celebrar, si no pudieras jugar por la lesión y está la hipotética clasificación de Honduras, ¿vendrías al país para estar con el grupo?</b><br /><br />Claro que sí, si fuera así no dudaría en estar con los compañeros, quiero estar con ellos. Primero que todo que la matemática nos favorezca. Pero hay que pelear partido a partido, no será nada fácil. Sabemos de los rivales que tenemos que respetar; ellos también quieren respetar su casa.<br /><br />Hay que estar tranquilo, manejar partido a partido. Si sacamos los primeros tres puntos contra Costa Rica, después pensar en Haití e ir imaginando cómo estaremos.<b>¿Qué opinas de las críticas que recibe constantemente de la prensa y la afición el Choco Lozano?</b><br /><br />Es complicado, cada quien tiene su punto de vista. Hay que ser respetuosos con él por todo lo que ha ganado y lo que hizo en Europa. Aunque no es fácil lo que pasa, las lesiones le han costado volver. Cuando estás lesionado es normal no volver al ritmo rápido.<br /><br />Pero yo conozco al Choco, él siempre quiere dar lo mejor de sí, sufre cuando no se le dan las cosas y da todo por la H, independientemente de las críticas. Nunca le ha dicho no a la selección, algo que hay que respetar porque las críticas de prensa y afición no son fáciles. Él tiene perseverancia, tranquilidad en corazón y mente para salir adelante pronto.<b>Tengo una teoría no comprobada, pero quisiera que el mismo Choco Lozano la confirme en la cancha: que un gol suyo nos clasificará al Mundial.</b><br /><br />Ojalá que sea así. Recuerdo un partido contra México donde fue una maravilla y antes se hablaba mucho de él. Al final uno nunca sabe quién puede dar la clasificación o esa alegría. Puede estar en los pies de él. Y si él nos da la clasificación, ya no se hablará negativamente, sino que será el ídolo de todos. Uno siempre tiene que estar tranquilo y respetar al jugador.