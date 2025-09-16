Los detalles: Honduras pierde a su capitán Denil Maldonado para juegos eliminatorios ante Costa Rica y Haití

<b>Denil Maldonado</b> fue sometido a una operación en Alemania este martes tras su lesión en el empeine de su pie derecho que lo ausentó de los juegos <b>Eliminatorios de la Concacaf </b>ante <b>Haití </b>y <b>Nicaragua </b>el pasado 5 y 9 de septiembre, respectivamente.Fue en agosto cuando el entrenador de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion" target="_blank">Selección de Honduras</a></b>, <b>Reinaldo Rueda</b>, confirmó que el defensor de la bicolor sería baja para el inicio de la última fase de las Eliminatorias de la Concacaf tras recaer "en su antigua lesión".