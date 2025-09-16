La Selección

Los detalles: Honduras pierde a su capitán Denil Maldonado para juegos eliminatorios ante Costa Rica y Haití

El capitán de la Selección de Honduras fue operado en Alemania y su recuperación le imposibilitará estar contra Costa Rica y Haití.

  • Los detalles: Honduras pierde a su capitán Denil Maldonado para juegos eliminatorios ante Costa Rica y Haití
2025-09-16

Denil Maldonado fue sometido a una operación en Alemania este martes tras su lesión en el empeine de su pie derecho que lo ausentó de los juegos Eliminatorios de la Concacaf ante Haití y Nicaragua el pasado 5 y 9 de septiembre, respectivamente.

Fue en agosto cuando el entrenador de la Selección de Honduras, Reinaldo Rueda, confirmó que el defensor de la bicolor sería baja para el inicio de la última fase de las Eliminatorias de la Concacaf tras recaer "en su antigua lesión".

Decisión final: Piojo Herrera recibió la noticia y reaccionó el presidente de la Federación de Costa Rica

“Denil Maldonado, además del cambio de club y adaptación a un nuevo entorno, tuvo una molestia en su antigua lesión de tobillo por no usar el calzado adecuado los primeros días de entrenamiento, lo que le impidió participar en los volúmenes de juegos de preparación que hubiéramos querido que él tuviera”, confesó el estratega en su momento respecto al capitán de la Selección de Honduras.

DIEZ conoció los detalles del alcance de su recuperación tras ser operado y el tiempo que estará fuera de los terrenos de juego. Denil Maldonado se perderá los otros dos encuentros rumbo al Mundial 2026.

Al defensor hondureño le colocaron dos tornillos en el hueso escafoide ya que la fractura de ese hueso le generaba un intenso dolor al futbolista que le imposibilitaba poder entrenar con total normalidad.

El hueso escafoide del que fue operado el defensor hondureño Denil Maldonado.

El hueso escafoide del que fue operado el defensor hondureño Denil Maldonado.

VER MÁS: ¡Nominado al Gol del Año! Jorge Álvarez compite contra Messi para ser el mejor de Concacaf: así puede ganar el hondureño

El centroamericano, que aún no ha debutado con su nuevo equipo, el Rubin Kazán de Rusia, se mantendrá en recuperación y será baja para los próximos partidos de la Selección de Honduras en octubre ante Costa Rica y Haití en suelo catracho el 9 y 13 de octubre.

El exjugador del Motagua estará seis semanas de baja, por lo que no llegará a tiempo para los cruciales partidos rumbo a la Copa del Mundo, puesto que ha sido ocupado por Getsel Montes. Para Honduras significa una dura ausencia ya que Maldonado ha comandado la zaga central.

Los detalles: Honduras pierde a su capitán Denil Maldonado para juegos eliminatorios ante Costa Rica y Haití

Su último partido fue el pasado 2 de julio, en la semifinal que disputó la 'H' ante México en la Copa Oro 2025, partido en el que la bicolor cayó 1-0 y quedó eliminada. En dicho torneo estuvo ausente en el debut de la bicolor en la paliza Canadá porque venía recuperándose de su lesión.

Con la ausencia de Denil, Reinaldo Rueda suma dos bajas en la seleccion catracha para la fecha FIFA de octubre tras la lesión también de David Ruiz, jugador del Inter Miami que recayó de su traumatismo en el cotejo contra Nicaragua.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Lesly Gutiérrez

Denil Maldonado
|
Honduras
|
Costa Rica
|