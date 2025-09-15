Decisión final: Piojo Herrera recibió la noticia y reaccionó el presidente de la Federación de Costa Rica

La <b>Selección de Costa Rica</b> falló y dos veces por el grupo C en el arranque de la fase final en la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial United 2026. Se quedaron con dos puntos.El margen de error es mínimo y los ticos ya cedieron terreno a la falta de 4 partidos más por delante, eso significa que otro error le puede costar muy caro de cara a su objetivo final. Honduras lidera con 4 puntos, seguido de los ticos y Haití con 2 unidades, cierra Nicaragua con un punto en la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/tabla-posiciones-eliminatoria-concacaf-2026-honduras-costa-rica-haiti-nicaragua-LH27314834" target="_blank">tabla de posiciones.</a></b>