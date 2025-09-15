Decisión final: Piojo Herrera recibió la noticia y reaccionó el presidente de la Federación de Costa Rica

El margen de error es mínimo y los ticos ya cedieron terreno a la falta de 4 partidos más por delante, eso significa que otro error le puede costar muy caro de cara a su objetivo final. Honduras lidera con 4 puntos, seguido de los ticos y Haití con 2 unidades, cierra Nicaragua con un punto en la tabla de posiciones.

La Selección de Costa Rica falló y dos veces por el grupo C en el arranque de la fase final en la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial United 2026. Se quedaron con dos puntos.

Este lunes 15 de septiembre la Federación Costarricense de Fútbol sostuvo una reunión presencial con los altos directivos y el único tema fue la continuidad o no del técnico mexicano Miguel el Piojo Herrera.

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), Osael Maroto, confirmó el futuro de Miguel Herrera al frente de la Selección Nacional, el estratega sigue al frente.

“La continuidad de Miguel Herrera nunca estuvo en duda. Eso fue más un tema de los medios que empezaron a especular”, comentó Maroto y resaltan los medios ticos.

Sobre el reporte presentado a la directiva, Maroto respondió que "pasa más por cosas técnicas, que esperaba de los juegos. Básicamente fue eso”. Y continuó: "parte del reporte claramente fue los jugadores que él tomó en cuenta para estos dos partidos. De la convocatoria de la fecha FIFA de octubre no hablamos".

El próximo octubre, el 9 y 13 específicamente, la selección de Costa Rica visita a Honduras en el estadio Morazán de San Pedro Sula y luego reciben en el estadio Nacional de San José a Nicaragua por las fechas 3 y 4 del grupo C de la ronda final de la eliminatoria.

“Estamos muy preocupados por los resultados. Eso es un tema mu puntual en la parte deportiva, pero sentimos que dos puntos son pocos y por diferentes razones no se dio como esperábamos”, afirmó Maroto.

En noviembre donde será el desenlace final de la eliminatoria, los ticos enfrentan a Haití y Honduras de visita y local respectivamente. Solo el primer lugar del grupo C irá al Mundial United 2026 junto a los otros líderes del A y B.

Sin embargo, los dos mejores ubicados en la segunda posición de la ronda final de la eliminatoria serán quienes disputen los repechajes intercontinentales programados para Monterrey y Guadalajara en marzo del 2026.