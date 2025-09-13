Centroamérica

Crisis en Costa Rica: Periodista tico advierte qué pasará con Miguel Herrera y los cambios que se vienen: "Piojo es terco y caprichoso”

José Quesada analiza el preocupante presente de la selección de Costa Rica en la eliminatoria mundialista, criticando la gestión de Miguel Herrera.

2025-09-13

La Selección de Costa Rica atraviesa un momento crítico en la eliminatoria mundialista rumbo a United 2026, con un cuerpo técnico cuestionado y un plantel joven que aún no encuentra su rumbo, según el análisis del periodista tico José Quesada. En entrevista con DIEZ, el comunicador no dudó en calificar la situación como “un velorio” y señaló que “Costa Rica dejó de latir el pasado martes a las 10 de la noche con el 3-3 contra Haití”.

El periodista fue muy crítico con el entrenador Miguel Herrera, calificándolo de “terco y caprichoso” por sus convocatorias, manteniendo en el equipo a jugadores que “ya tiene casi un año que no le dan absolutamente nada”. Quesada fue tajante: “El piojo tiene amores que matan y lo están matando, lo están dejando afuera de la Copa del Mundo, afuera del repechaje”. Entre los nombres cuestionados destacó a Brandon Aguilera, Alejandro Bran, Joseph Mora y apuntó que la insistencia en una “línea de cinco caprichosa” no es adecuada al contexto actual del fútbol centroamericano.

Sobre la gestión táctica del entrenador, explicó que “De los nueve cambios que ha hecho el Piojo Herrera en estos dos partidos eliminatorios, siete fueron después del minuto ochenta. Eso habla que no le encuentra la mano al partido, que no le encuentra la lectura al momento”. Además, señaló la ruptura en la relación equipo-afición: “Hoy el Piojo Herrera es uno de los personajes tal vez menos populares, menos gratos futbolísticamente hablando en este país”.

Un caso que ejemplifica esa desconfianza es el del jugador Ariel Lassiter, cuyo error en un tiro libre en el minuto 97' contra Haiti desató la ira de todos. “Fue un tiro rastrero, que no pasó del segundo hombre de la barrera”, lo que Quesada calificó como un “karma” para Herrera. “El jugador que tanto nosotros le dijimos, deja de llamarlo... lo siguió llamando, se puso tapones en los oídos, y este mismo Lassiter fue el que lo mató, haciendo ese tiro libre”.

Sobre la continuidad del entrenador, reveló detalles del comité director de la federación: “La votación está 9 a 1. Nueve quieren que el Piojo siga y hay uno que tiene mucho poder y dice que no puede seguir más”. Sin embargo, advirtió que se le pedirá a Herrera que “descarten de una vez por todas 4 o 5 nombres que él ha venido manteniendo en sus convocatorias que ya no reventaron, se quedaron en falsas promesas”.

Respecto a cómo encarar la falta de jerarquía, Quesada propone un cambio hacia la experiencia: “Se le va a pedir al Piojo que llame un par de jugadores veteranos, corte Joel Campbell, Celso Borges, Johan Venegas, Kendall Waston”. Para él, la juventud del plantel actual está reflejando su inexperiencia: “Esta selección tiene mucho talento, juegan todos en Europa, pero no sabe lo que es ir a San Pedro Sula, a Nicaragua, El Salvador, Guatemala... Este grupo no tiene experiencia”.

El próximo partido en Honduras plantea un desafío mayor. Josué Quesada fue claro: “Con el corazón yo te digo que esta selección, ojalá despierte, ojalá se den cuenta de lo que se están perdiendo... pero yo creo que Honduras tampoco es una gran selección, y nosotros tampoco, pero veo empate o derrota para Costa Rica”. Añadió que jugar en Honduras “nos quita un promedio de tres o cuatro años de vida. Después de ese partido, mis aspiraciones de vida son unos setenta y siete años porque el sistema nervioso nos colapsa”.

Finalmente, Quesada hizo referencia al paso de Gustavo Alfaro, cuyo éxito con Paraguay contrasta con el presente tico: “No me duele, me alegra por él. Para Costa Rica fue perder a un entrenador que nos hacía creer que éramos Alemania, y hoy esa falta de liderazgo se siente”.

