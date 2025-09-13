Crisis en Costa Rica: Periodista tico advierte qué pasará con Miguel Herrera y los cambios que se vienen: "Piojo es terco y caprichoso”

Respecto a cómo encarar la falta de jerarquía, Quesada propone un cambio hacia la experiencia: “Se le va a pedir al Piojo que llame un par de jugadores veteranos, corte Joel Campbell, Celso Borges, Johan Venegas, Kendall Waston”. Para él, la juventud del plantel actual está reflejando su inexperiencia: “Esta selección tiene mucho talento, juegan todos en Europa, pero no sabe lo que es ir a San Pedro Sula, a Nicaragua, El Salvador, Guatemala... Este grupo no tiene experiencia”.El próximo partido en <b>Honduras </b>plantea un desafío mayor. <b>Josué Quesada</b> fue claro: “Con el corazón yo te digo que esta selección, ojalá despierte, ojalá se den cuenta de lo que se están perdiendo... pero yo creo que Honduras tampoco es una gran selección, y nosotros tampoco, pero veo empate o derrota para Costa Rica”. Añadió que jugar en Honduras “nos quita un promedio de tres o cuatro años de vida. Después de ese partido, mis aspiraciones de vida son unos setenta y siete años porque el sistema nervioso nos colapsa”.Finalmente, Quesada hizo referencia al paso de <b>Gustavo Alfaro</b>, cuyo éxito con <b>Paraguay </b>contrasta con el presente tico: “No me duele, me alegra por él. Para Costa Rica fue perder a un entrenador que nos hacía creer que éramos Alemania, y hoy esa falta de liderazgo se siente”.