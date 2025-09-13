Jeaustin campos y su advertencia a Costa Rica sobre el estadio Morazán: "Tiene una acústica importante y es atemorizante"

Falta poco menos de un mes para que Costa Rica visite Honduras y se juegue la vida en el mítico estadio Morazán de San Pedro Sula en el escabroso camino rumbo al Mundial de United 2026, donde los ticos han comenzado cediendo puntos en los dos primeros juegos de esta fase final de la eliminatoria. En Costa Rica no quieren perder ningún detalle sobre un duelo que puede dejarlos caminando sobre a cornisa o, en un mejor escenario, sacar un resultado que los meta de lleno nuevamente en el proceso. Y mientras se resuelve el tema del Piojo Herrera, desde el tema periodístico buscan testimonios de lo que significa ese juego.

En el programa 'Seguimos' que se emite mediante YouTube, buscaron las palabras de Jeaustin Campos, director técnico del Real España, para que les hablara sobre lo que envuelve el estadio Morazán durante un partido . El estratega tico de la máquina no dudó en darles todo el contexto. "El Honduras vs Costa Rica se va a jugar donde nosotros jugamos todos los fines de semana de locales con el Real España. Es un estadio no muy grande, no tiene mucha capacidad, pero sí tiene una resonancia y una acústica importante", resaltó Campos. VER MÁS: Amado Guevara revela el movimiento del Fantasma Figueroa que facilitó el triunfo: "Nosotros aprovechamos ese hueco" "De hecho fui a ver Honduras vs México y es atemorizante, te envuelve no solo a los rivales, te puede dar desconfianza, el escenario te puede amedrentar un poco, pero también al local. Es un poco lo que se vive en el estadio Ricardo Saprissa, es una situación así, obviamente no es tan grande como el de Saprissa, pero las graderías están cerca de la cancha y eso influye", afirmó.