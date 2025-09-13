Jeaustin campos y su advertencia a Costa Rica sobre el estadio Morazán: "Tiene una acústica importante y es atemorizante"

Falta poco menos de un mes para que <b>Costa Rica</b> visite <b>Honduras</b> y se juegue la vida en el mítico <b>estadio Morazán</b> de San Pedro Sula en el escabroso camino rumbo al <b>Mundial de United 2026,</b> donde los ticos han comenzado cediendo puntos en los dos primeros juegos de esta fase final de la eliminatoria.En <b>Costa Rica </b>no quieren perder ningún detalle sobre un duelo que puede dejarlos caminando sobre a cornisa o, en un mejor escenario, sacar un resultado que los meta de lleno nuevamente en el proceso. Y mientras se resuelve el tema del Piojo Herrera, desde el tema periodístico buscan testimonios de lo que significa ese juego.