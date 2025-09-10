La Selección

La dura autocrítica de Luis Palma tras el triunfo de Honduras-Nicaragua y le responde a "Rambo" de León

El futbolista de Lech Poznán de Polonia mencionó que tiene mejorar futbolísticamente, destacó que el cruce ante Costa Rica es de vital importancia y le respondió a las críticas de "Rambo" de León.

2025-09-10

La Selección de Honduras logró un triunfo importante ante Nicaragua en la jornada dos de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf. La Bicolor Catracha lo ganó con goles de Romell Quioto y Alexy Vega en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

Luis Palma dio una de las asistencias, pero, a pesar de destacar en el compromiso, el futbolista de Lech Poznán fue autocrítico en su actuación donde dejó claro que debe mejorar de cara a los próximos cotejos eliminatorios.

Asimismo, le respondió a Julio César "Rambo" de León, quien en días recientes mencionó que los líderes de Honduras tenían que hacer acto de presencia para el duelo ante los pinoleros. ¿Qué dijo de Costa Rica?

DECLARACIONES

La Bicolor logró sacar el triunfo ante Nicaragua con una asistencia tuya: "Fue un partido muy complicado, tuvimos varias adversidades en el primer tiempo donde nos costó encontrar los ataques, la portería. Ya en el segundo tiempo fuimos más contundentes y pudimos anotar, eso dio una tranquilidad para seguir. Lo afrontamos con mucha humildad este triunfo".

La Bicolor ahora es líder: "Hay que tener humildad, los pies sobre la tierra. Los dos partidos que vienen en casa tenemos que sacar los seis puntos".

Ahora viene Costa Rica: "El primer partido ante Costa Rica va a ser un partido directo, hay que ganar en casa, es una presión".

Alivio para ustedes por el triunfo: "La verdad que sí, la presión que tenemos para ganar estos dos partidos es muy importante. Además, es muy importante ganar, el grupo está convencido que se puede hacer. Vamos a trabajar".

Le está faltando ese pase exquisito: "Yo soy autocrítico, no fue mi mejor partido, no voy a decir que fue bueno por la asistencia, estoy alegre por la asistencia, creo que necesito mejorar mucho, crecer mucho. Por correr ahora ya no me pueden decir más huevón".

¿Cómo está ganando confianza? "Cuando vengo a la Selección se me exige un poco más. Y las personas que critican es respetable, porque el jugador que viene de Europa tiene que mostrar algo diferente. Entonces, vengo a trabajar, a ayudar en la Selección con goles y asistencia, es importante para mí".

¿Qué opina de Rambo? "Yo le tengo mucho respeto a Rambo, respeto la trayectoria, es un ídolo para nosotros, respeto lo que él diga".

¿Cómo te han ayudado tus compañeros para mejorar? "Muy bien, el venir jugando en el equipo me hace bien, ahora estos son uno de los momentos más lindos de mi vida".

Redacción web
Carlos Castellanos

