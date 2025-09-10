La dura autocrítica de Luis Palma tras el triunfo de Honduras-Nicaragua y le responde a "Rambo" de León

<b>Le está faltando ese pase exquisito: </b>"Yo soy autocrítico, no fue mi mejor partido, no voy a decir que fue bueno por la asistencia, estoy alegre por la asistencia, creo que necesito mejorar mucho, crecer mucho. Por correr ahora ya no me pueden decir más huevón".<b>¿Cómo está ganando confianza? </b>"Cuando vengo a la Selección se me exige un poco más. Y las personas que critican es respetable, porque el jugador que viene de Europa tiene que mostrar algo diferente. Entonces, vengo a trabajar, a ayudar en la Selección con goles y asistencia, es importante para mí".<b>¿Qué opina de Rambo?</b> "Yo le tengo mucho respeto a Rambo, respeto la trayectoria, es un ídolo para nosotros, respeto lo que él diga".<b>¿Cómo te han ayudado tus compañeros para mejorar?</b> "Muy bien, el venir jugando en el equipo me hace bien, ahora estos son uno de los momentos más lindos de mi vida".