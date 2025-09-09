Honduras tumba a Nicaragua en el Nacional y escala al primer lugar de su grupo en la Eliminatoria Mundialista

¡Qué bonito es lo bonito! La Selección de Honduras respira en la Eliminatoria Mundialista tras lograr su primer triunfo en la tercera y último fase rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

A la H le pasó de todo: se quedó con diez faltando una eternidad en el partido, David Ruiz se lesionó, el árbitro no señaló un penal claro para la Bicolor y tras dos eliminatorias, regresó al primer lugar en esta ronda.

El único cambio que hizo Reinaldo Rueda fue el del "Choco" Lozano por Jorge Benguché, pero en el jugador del Santos Laguna no gravitó en el primer tiempo. Sin embargo, el segundo tiempo fue de ensueño para la Selección Nacional.

La primera clara de Honduras llegó hasta el minuto 13: Getsel Montes se elevó al cielo, pero su cabezazo pasó por encima del travesaño de Moisés Rodríguez. Seguidamente Luis Palma se creó el espacio y mandó un rezago de la muerte que logró manotear el guardián pinolero.

Honduras no podía anotar y la polémica se agrandó en el Estadio Nacional cuando Luis Palma cayó en el área rival tras ser derribado por un guerrero pinolero. El árbitro mexicano no señaló penal y el VAR ni siquiera lo llamó, equivocándose en gran manera. La H vivió un primer tiempo para el olvido.

El segundo tiempo fue sensacional pero sufrido. Apenas iniciando el complemento Luis Vega tomó la pelota en el costado izquierdo, mandó un centro preciso para Romell Quioto que cazó el balón como un romántico para desatar la locura en el Estadio Nacional.