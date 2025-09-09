Honduras tumba a Nicaragua en el Nacional y escala al primer lugar de su grupo en la Eliminatoria Mundialista

Rueda metió tres cambios en el minuto 64: Yustin Arboleda, Alexy Vega y David Ruiz. Este último se lesionó y dejó con diez hombres a La H que estaba sufriendo los embates de Nicaragua que atentaba contra la portería de Édrick Menjívar.El susto llegó en el 79'. El árbitro señaló falta con olor a penal en favor de Nicaragua, pero Bayron Bonilla, el héroe nica del Nicaragua-Costa Rica, elevó la pelota por encima del travesaño del guardián hondureño.<b>SIMULADOR MUNDIALISTA: <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/simulador-mundialista" target="_blank">pronostica cómo le irá a cada selección de Concacaf</a></b>Pero Nicaragua no contaba con una fatalidad en propia puerta. Alexy Vega intuyó el horror defensivo pinolero que dejó corta la esférica a Moisés Rodríguez y el delantero de Marathón liquidó por encima de su cuerpo para el 2-0 final.La Selección de Honduras es el nuevo líder del grupo C tras sumar cuatro puntos, aprovechando el empate entre Haití vs Costa Rica en San José.