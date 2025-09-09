La Selección

Honduras tumba a Nicaragua en el Nacional y escala al primer lugar de su grupo en la Eliminatoria Mundialista

Romell Quioto y Alexy Vega le dieron el triunfo a Honduras ante Nicaragua por la fecha dos de la Eliminatoria Mundialista.

2025-09-09

¡Qué bonito es lo bonito! La Selección de Honduras respira en la Eliminatoria Mundialista tras lograr su primer triunfo en la tercera y último fase rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

A la H le pasó de todo: se quedó con diez faltando una eternidad en el partido, David Ruiz se lesionó, el árbitro no señaló un penal claro para la Bicolor y tras dos eliminatorias, regresó al primer lugar en esta ronda.

El único cambio que hizo Reinaldo Rueda fue el del "Choco" Lozano por Jorge Benguché, pero en el jugador del Santos Laguna no gravitó en el primer tiempo. Sin embargo, el segundo tiempo fue de ensueño para la Selección Nacional.

LEA TAMBIÉN: Así marcha la tabla de posiciones de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf

La primera clara de Honduras llegó hasta el minuto 13: Getsel Montes se elevó al cielo, pero su cabezazo pasó por encima del travesaño de Moisés Rodríguez. Seguidamente Luis Palma se creó el espacio y mandó un rezago de la muerte que logró manotear el guardián pinolero.

Honduras no podía anotar y la polémica se agrandó en el Estadio Nacional cuando Luis Palma cayó en el área rival tras ser derribado por un guerrero pinolero. El árbitro mexicano no señaló penal y el VAR ni siquiera lo llamó, equivocándose en gran manera. La H vivió un primer tiempo para el olvido.

El segundo tiempo fue sensacional pero sufrido. Apenas iniciando el complemento Luis Vega tomó la pelota en el costado izquierdo, mandó un centro preciso para Romell Quioto que cazó el balón como un romántico para desatar la locura en el Estadio Nacional.

La Selección de Honduras venció 2-0 a Nicaragua por la jornada 2 de la Eliminatoria. FOTOS: Marvin Salgado | Aníbal Vásquez | David Romero.

La Selección de Honduras venció 2-0 a Nicaragua por la jornada 2 de la Eliminatoria. FOTOS: Marvin Salgado | Aníbal Vásquez | David Romero.

(Mario O. Figueroa)

Rueda metió tres cambios en el minuto 64: Yustin Arboleda, Alexy Vega y David Ruiz. Este último se lesionó y dejó con diez hombres a La H que estaba sufriendo los embates de Nicaragua que atentaba contra la portería de Édrick Menjívar.

El susto llegó en el 79'. El árbitro señaló falta con olor a penal en favor de Nicaragua, pero Bayron Bonilla, el héroe nica del Nicaragua-Costa Rica, elevó la pelota por encima del travesaño del guardián hondureño.

SIMULADOR MUNDIALISTA: pronostica cómo le irá a cada selección de Concacaf

Pero Nicaragua no contaba con una fatalidad en propia puerta. Alexy Vega intuyó el horror defensivo pinolero que dejó corta la esférica a Moisés Rodríguez y el delantero de Marathón liquidó por encima de su cuerpo para el 2-0 final.

La Selección de Honduras es el nuevo líder del grupo C tras sumar cuatro puntos, aprovechando el empate entre Haití vs Costa Rica en San José.

Unirme al canal de noticias
Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
Concacaf
|
Honduras
|
Nicaragua
|