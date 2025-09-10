Legionario hondureño se autodescarta en la Selección de Honduras: "Estará complicado regresar en octubre"

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/honduras-vencio-a-nicaragua-eliminatoria-mundialista-goles-resultado-video-quioto-vega-FH27316047" target="_blank">Honduras cerró la primera doble fecha FIFA</a></b> de septiembre en la fase final de la eliminatoria con cuatro puntos, que lo dejan como líder del encuadre que comparte con<b> Costa Rica, Nicaragua y Haití. </b>En la salida de los legionarios, uno que habló con los medios fue <b>David Ruiz.</b>El jugador del<b> Inter Miami </b>de la <b>MLS </b>fue claro en su exposición y aclara que podría no venir en la fecha de octubre, producto de su lesión que dejó a la 'H' jugando con 10 hombres al salir de la cancha al minuto 82' ya cuando <b>Reinaldo Rueda</b> había hecho los cambios.