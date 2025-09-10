La Selección

Legionario hondureño se autodescarta en la Selección de Honduras: "Estará complicado regresar en octubre"

David Ruiz no estaría en los juegos contra Costa Rica y Haití en octubre por la eliminatoria mundialista rumbo a United 2026.

2025-09-10

Honduras cerró la primera doble fecha FIFA de septiembre en la fase final de la eliminatoria con cuatro puntos, que lo dejan como líder del encuadre que comparte con Costa Rica, Nicaragua y Haití. En la salida de los legionarios, uno que habló con los medios fue David Ruiz.

El jugador del Inter Miami de la MLS fue claro en su exposición y aclara que podría no venir en la fecha de octubre, producto de su lesión que dejó a la 'H' jugando con 10 hombres al salir de la cancha al minuto 82' ya cuando Reinaldo Rueda había hecho los cambios.

"Agradecido con Dios de ser llamado a la selección, contento por los cuatro puntos cosechados, pero triste por la lesión. Espero volver más fuerte, es el mismo desgarro, he tenido todo el año con esto, espero estar de vuelta", mencionó.

"Al momento que comencé a correr sentí un estirón y no pude seguir, sentí menos fuerte que el anterior, pero no pude continuar en el partido por eso", decía el rulo, quien ha tenido un 2025 para el olvido, que comenzó con su lesión en marzo por la Champions de Concacaf en Kingston, Jamaica mientras el Inter Miami jugaba con el Cavalier FC.

Legionario hondureño se autodescarta en la Selección de Honduras: Estará complicado regresar en octubre

"Usualmente la recuperacion de esta lesión son de cuatro a seis semanas, me toca tomar tiempo y volver... se me puede complicar venir para los partidos ante Costa Rica y Haití, y espero estar fuerte para noviembre", explicó.

David Ruiz prácticamente se autoescartó para los juegos ante Costa Rica y Haití del mes de octubre, partidos que se jugarán en suelo hondureño por la jornada 3 y 4. "Sí, para la de octubre me siento fuera, primero Dios pueda regresar más temprano de lo posible, pero estará complicado regresar a octubre".

