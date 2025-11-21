Gigante histórico de Colombia quiere a Reinaldo Rueda tras el fracaso con Honduras en la Eliminatoria

Reinaldo Rueda continúa en el centro de la conversación internacional después de la dolorosa eliminación de Honduras rumbo al Mundial 2026. El técnico colombiano, visiblemente afectado por el desenlace, no pudo contener las lágrimas en la conferencia posterior al empate sin goles frente a Costa Rica, duelo que puso fin a las aspiraciones mundialistas de la selección catracha. A pesar del duro golpe, el amplio recorrido y los logros que acompañan a Rueda lo mantienen como un entrenador atractivo en el mercado. Desde Colombia han surgido versiones que lo vinculan nuevamente con Atlético Nacional, club donde es ampliamente reconocido. Incluso, algunas fuentes aseguran que el equipo antioqueño ya habría dado un primer gesto ante estos rumores.

Este jueves 20 de noviembre, el periodista colombiano Julián Capera, especialista en transferencias, abordó las especulaciones que ponen a Rueda de regreso en el conjunto verdolaga. Capera explicó que, según la información que maneja, todavía no existe un acercamiento formal entre el entrenador y la institución. Sin embargo, una de sus fuentes cercana a Nacional afirma que las puertas del club siempre estarán abiertas para él. Capera también aclaró la situación contractual del estratega: “Reinaldo Rueda ya no es el técnico de Honduras. No se trata de un despido, como se mencionó en algunos medios, sino de un acuerdo que finalizaba al concluir el proceso eliminatorio o con la participación en el Mundial 2026”. Con esto, quedó en evidencia que su salida responde al fin del proyecto, no a una decisión unilateral.