Gigante histórico de Colombia quiere a Reinaldo Rueda tras el fracaso con Honduras en la Eliminatoria

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/reinaldo-rueda-reaparece-dos-dias-despues-tras-quedar-eliminado-con-honduras-rumbo-al-2026-DP28274654" target="_blank">Reinaldo Rueda</a></b> continúa en el centro de la conversación internacional después de la dolorosa eliminación de Honduras rumbo al Mundial 2026. El técnico colombiano, visiblemente afectado por el desenlace, no pudo contener las lágrimas en la conferencia posterior al empate sin goles frente a Costa Rica, duelo que puso fin a las aspiraciones mundialistas de la selección catracha.A pesar del duro golpe, el amplio recorrido y los logros que acompañan a Rueda lo mantienen como un entrenador atractivo en el mercado. Desde Colombia han surgido versiones que lo vinculan nuevamente con Atlético Nacional, club donde es ampliamente reconocido. Incluso, algunas fuentes aseguran que el equipo antioqueño ya habría dado un primer gesto ante estos rumores.