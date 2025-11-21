La Selección

Gigante histórico de Colombia quiere a Reinaldo Rueda tras el fracaso con Honduras en la Eliminatoria

El entrenador colombiano quedó libre tras finalizar su vínculo con la Selección Nacional de Honduras.

    El entrenador colombiano se quedó sin contrato tras fracasar con Honduras en la Eliminatoria Mundialista.

     Mario O. Figueroa
2025-11-21

Reinaldo Rueda continúa en el centro de la conversación internacional después de la dolorosa eliminación de Honduras rumbo al Mundial 2026. El técnico colombiano, visiblemente afectado por el desenlace, no pudo contener las lágrimas en la conferencia posterior al empate sin goles frente a Costa Rica, duelo que puso fin a las aspiraciones mundialistas de la selección catracha.

A pesar del duro golpe, el amplio recorrido y los logros que acompañan a Rueda lo mantienen como un entrenador atractivo en el mercado. Desde Colombia han surgido versiones que lo vinculan nuevamente con Atlético Nacional, club donde es ampliamente reconocido. Incluso, algunas fuentes aseguran que el equipo antioqueño ya habría dado un primer gesto ante estos rumores.

Este jueves 20 de noviembre, el periodista colombiano Julián Capera, especialista en transferencias, abordó las especulaciones que ponen a Rueda de regreso en el conjunto verdolaga. Capera explicó que, según la información que maneja, todavía no existe un acercamiento formal entre el entrenador y la institución. Sin embargo, una de sus fuentes cercana a Nacional afirma que las puertas del club siempre estarán abiertas para él.

Capera también aclaró la situación contractual del estratega: “Reinaldo Rueda ya no es el técnico de Honduras. No se trata de un despido, como se mencionó en algunos medios, sino de un acuerdo que finalizaba al concluir el proceso eliminatorio o con la participación en el Mundial 2026”. Con esto, quedó en evidencia que su salida responde al fin del proyecto, no a una decisión unilateral.

El comunicador añadió que conversó con dos personas cercanas a ambas partes. Del entorno de Rueda le confirmaron que el entrenador desea hacer una pausa, pues el proceso con Honduras fue desgastante. Había mucha ilusión por alcanzar el boleto mundialista, y la eliminación ha golpeado con fuerza al técnico, quien necesita recuperar energías tanto en lo físico como en lo emocional.

Finalmente, Capera subrayó que, hasta la fecha del 20 de noviembre, no se han producido conversaciones oficiales entre Atlético Nacional y Rueda. Desde el club, aseguran que no han establecido contacto para ofrecerle el cargo. Aun así, la directiva del equipo colombiano esperará la conclusión de sus compromisos en copa y liga antes de definir quién será el próximo encargado del banquillo verdolaga.

