La Selección de Honduras busca técnico: Posibles nombres, cuándo sería anunciado y los antiguos interinatos

La Federación de Fútbol de Honduras que comanda Jorge Salomón sumó un fracaso más al rosario de tumbos que ya venía acarreando desde que tomó la batuta de la FFH en junio del 2019, mandato que tiene como caducidad hasta el verano del 2027. Dilapidó bajo su gestión el proceso a Qatar 2022 y el que parecía más asequible, el de United 2026, sin mencionar las demás en categorías Sub 17, Sub 20 y Juegos Olímpicos. Con la debacle en San José el ligamen de Reinaldo Rueda Rivera y su cuerpo técnico quedó sin efecto y con ello el banquillo de la Selección de Honduras está vacante dispuesto a acoger a un nuevo hombre, pero, de momento como interino. Salomón en su llegada a Honduras luego de consumar la eliminación dejó claro que en enero del 2026 comenzarán a evaluar nombres para que tomen la bicolor. No dejó claro ni dio pistas si el nuevo cuerpo técnico será el del proceso a la Copa del Mundo del 2030 o habrá interinato, como se ha venido manejando desde que se fue el colombiano Luis Fernando Suárez tras la última clasificación catracha a las Copa del Mundo, Brasil 2014.

Lo claro de todo es que en la Federación de Fútbol de Honduras se declaran insolventes en cuanto a la economía para comenzar en 2026, justo antes del Mundial al que no iremos, un proceso serio con un cuerpo técnico élite que comande a la 'H', por lo que se decantarán por un entrenador de bajo perfil como interino, esto a priori. Mario Faraj, miembro de la Comisión de Selecciones reveló que la FFH dejó de percibir al menos 300 millones de lempiras con la eliminación a la justa mundialista.

¿CANDIDATOS A TOMAR LA SELECCIÓN DE HONDURAS?

Incluso, si nos remontamos después de Sudáfrica 2010 cuando Rueda decidió irse a Ecuador, Honduras también optó por comenzar el camino al siguiente proceso con varios entrenadores interinos, como el del mexicano Juan de Dios Castillo que consiguió una Copa UNCAF. Luego siguieron dirigiendo tres partidos Javier Padilla (1) y Reynaldo Clavasquín (2). Tras la marcha de Luis Suárez en 2014, la Comisión de Selecciones decidió darle el timón de la bicolor al costarricense Hernán Medford, apoyado en la dirección técnica de Carlos Pavón y Arnold Cruz, pero su gestión no terminó de convencer y vino Jorge Luis Pinto con el que se llegó al repechaje intercontinental el cual se perdió ante Australia rumbo a Rusia 2018. Una vez salió Pinto Afanador nuevamente en Honduras se determinó comenzar el camino a Qatar 2022 con técnicos provisionales. Los hondureños Carlos Tábora (3) y Jorge Jiménez (2) dirigieron cinco partidos antes de la llegada del uruguayo Fabián Coito, quien en plena eliminatoria fue cesado trayendo la FFH al cafetero 'Bolillo' Gómez para que finalizara el camino tortuoso a Qatar.

Y justamente tras esa pésima eliminatoria hondureña, el banquillo quedó desolado sin opciones de un técnico momentáneo, no obstante todo fue coyuntural ya que Motagua en ese entonces (2022) despidió al argentino Diego Vazquez, afincado en el país desde 1997 y multicampeón con los azules en Liga Nacional, y él se erigió como la única opción viable para que comandara a Honduras en la Nations League y Copa Oro 2023 por todo su conocimiento del medio. Tras caer en ronda de grupos de este último torneo, culminó su estadía en el equipo de todos hasta la llegada de Rueda. Ahora la 'H' cae en el mismo juego: buscar un estratega interino que dirija los próximos partidos de Honduras, que de momento oficial solo está el duelo contra la campeona del mundo Argentina en Estados Unidos previo al Mundial de United 2026 y antes de eso, la fecha FIFA de marzo, donde la Federación podría recibir propuestas de fogueos de escuadras mundialistas que puedan quedar en grupos con selecciones de Concacaf. Hasta hoy, dos días después de la supresión hondureña en el camino al Mundial, solamente Pedro Troglio, argentino campeón de todo con Olimpia y con actualidad en Banfield, ha levantado la mano para probarse en el banquillo de la selección hondureña. "Sería un sueño, siempre quise dirigir una selección", dijo el rulo, quien además ha dicho con anterioridad su frustración porque la FFH no pensó en él cuando se eligió a Diego Vazquez y Reinaldo Rueda, por todo lo bueno que venía consiguiendo con los leones.