Alexis Mendoza aclara si le pidieron perder tiempo a Menjívar y revela los pecados de Honduras ante Costa Rica

“De lo que se acababa la era, ya estaba escrito, que si no se alcanzaba el objetivo se daba por terminada el contrato y no se consiguió. Estamos dolidos, todavía sin creerlo, pero lamentablemente la realidad es otra y todos estamos apesarados por lo que no se pudo lograr y no lo logramos por diferentes circunstancias y así es el fútbol”, señaló, reconociendo el golpe emocional que dejó la eliminación.

La eliminación de Honduras en la Eliminatoria Mundialista dejó un ambiente de dolor y autocrítica dentro del cuerpo técnico, y así lo expresó Alexis Mendoza al reflexionar sobre el cierre del ciclo. El asistente técnico admitió que el final ya estaba condicionado por los resultados y que no alcanzar la meta implicaba automáticamente el fin del proceso.

Mendoza también subrayó que pequeños detalles marcaron la diferencia en la recta final de la serie, especialmente el gol que los dejó fuera sobre la hora. “Faltó ese poquito de buena fortuna que necesita el fútbol... Nos faltó esa poquita fortuna que se necesita en el fútbol para ganar, empatar, o ir a un Mundial y en estas eliminatorias un gol y un segundo es valedero para obtener la clasificación”, lamentó.

Asimismo, respondió a las críticas sobre una supuesta intención de buscar el empate, afirmando con contundencia: “Eso no existe, eso no existe en el fútbol para decir que se empate un partido... El empate es una consecuencia de lo que tú haces en el fútbol, no porque tú lo mandas... en ningún momento se mandó a decir eso”.

LEA TAMBIÉN: ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES DE LA ELIMINATORIA MUNDIALISTA DE CONCACAF

La Selección de Honduras tendrá nuevo director técnico para el 2026, así lo confirmó Jorge Salomón, quien manifestó que buscarán la mejor opción después de las fiestas navideñas de 2025. Reinaldo Rueda no sigue bajo la dirección técnica de la Bicolor.