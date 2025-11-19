Amado Guevara calificó la eliminación de Honduras como "un fracaso histórico" y "el más grande del fútbol hondureño"

Amado Guevara no se anduvo por las ramas y en el último episodio de la Voz del Experto de DIEZ, donde nos acompañó analizando a la Selección de Honduras, calificó la eliminación del elenco hondureño como "un fracaso histórico" y "el más grande de la historia del fútbol hondureño", destacando que esta eliminatoria era "la más fácil que cualquiera que yo tenga memoria" al no estar México, Estados Unidos ni Canadá, los tradicionales favoritos. Resaltó la necesidad urgente de que la Federación busque soluciones y que hayan cambios profundos, porque "vamos de mal en peor" y "si no se sientan los que tienen que sentarse y buscar soluciones, yo creo que vamos a seguir viviendo de lo mismo". El excapitán enfatizó la falta de estructura y liderazgo en la federación: "Por lo que sé, por lo que uno ve el engranaje de nuestra federación, créame que no hay nadie ahí" y señaló que debe haber "cambio en toda la estructura". Sobre la selección, dijo que el equipo "más que señalar, yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a construir" y que la próxima eliminatoria será "muchísimo más difícil".

Guevara explicó que "una selección con muchos problemas sociopolíticos" como Haití, que no jugó en casa y sufrió desgaste, logró clasificarse, mientras Honduras quedó afuera, por lo que "la selección hoy tiene que pensar bien, analizar bien, empezar a construir, porque ese no es el camino y no estamos bien". Criticó que la selección careció de liderazgo en momentos claves: "faltó liderazgo, sobre todo donde tenían que aparecer los líderes para empujar, para regañar, para reclamar y a veces hasta para parar". Sobre el proceso reciente, Amado Guevara recordó que tras dos Mundiales ("Sudáfrica y Brasil") y un repechaje peleado rumbo a Rusia, el equipo no supo sostener un crecimiento. "No podemos excusarnos por un gol que quedamos fuera de un repechaje". Señaló el fracaso en categorías menores y la necesidad de una planificación seria: "No podemos seguir en lo mismo queriendo pensar en grande cuando no se trabaja en grande, cuando no se planifica en grande". Respecto al partido contra Costa Rica, dijo que fue "más de lo mismo" con un equipo "muy pasivo en sus transiciones, muy pasivo en la posesión del balón y con muy poco volumen de ataque" y que si bien Honduras tuvo algunos tramos con la pelota, "no fue con esa hambre, no con esa intensidad" necesaria para clasificar. Criticó los cambios ofensivos que no tuvieron el peso para buscar el triunfo y concluyó que "ya definitivamente se acabó la eliminatoria".



Finalmente, Guevara expresó tristeza profunda más que enojo por no clasificar: "es triste saber que uno está con la ilusión de que el Mundial iba a ser aquí, en Estados Unidos, donde hay cualquier cantidad de hondureños... más que molesto es eso, triste y preocupado por el futuro". Hizo un llamado a la afición para seguir apoyando, afirmando que "la afición siempre va a apoyar a nuestra selección" y optimismo para construir un mejor futuro.​