Amado Guevara calificó la eliminación de Honduras como "un fracaso histórico" y "el más grande del fútbol hondureño"

<b>Amado Guevara</b> no se anduvo por las ramas y en el último episodio de la <b>Voz del Experto</b> de DIEZ, donde nos acompañó analizando a la<b> <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/federacion-honduras-cambios-directiva-futuro-reinaldo-rueda-futuro-FO28260234" target="_blank">Selección de Honduras</a>, </b>calificó la eliminación del elenco hondureño como "un fracaso histórico" y "el más grande de la historia del fútbol hondureño", destacando que esta eliminatoria era "la más fácil que cualquiera que yo tenga memoria" al no estar México, Estados Unidos ni Canadá, los tradicionales favoritos. Resaltó la necesidad urgente de que la Federación busque soluciones y que hayan cambios profundos, porque "vamos de mal en peor" y "si no se sientan los que tienen que sentarse y buscar soluciones, yo creo que vamos a seguir viviendo de lo mismo".El excapitán enfatizó la falta de estructura y liderazgo en la federación: "Por lo que sé, por lo que uno ve el engranaje de nuestra federación, créame que no hay nadie ahí" y señaló que debe haber "cambio en toda la estructura". Sobre la selección, dijo que el equipo "más que señalar, yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a construir" y que la próxima eliminatoria será "muchísimo más difícil".