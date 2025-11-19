Jorge Álvarez sorprende con su respuesta tras señalamientos a Menjívar y dice el pecado que cometió Honduras en Costa Rica

<b>Bueno al final tristeza, decepción, me imagino muchos sentimientos, imagino que hasta varios lloraron en el camerino</b><br />Sí, la verdad que es doloroso, creo que se nos escapó, dejamos ir el sueño que teníamos, tenía todo el país, lastimosamente no se dio y pues toca ahora levantar cabeza y tratar de mejorar cada día para lo que se viene.<b>LEA TAMBIÉN: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/eliminatoriaconcacaf" target="_blank">ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES DE LA ELIMINATORIA MUNDIALISTA</a></b><b>¿Qué tan cierto es que cuando anota el 3 a 0 Guatemala se les comunica a ustedes y en esos momentos cambia el chip en el aspecto de mantener el cero a cero para asegurar el repechaje?</b><br />No, sinceramente yo no me daba cuenta, bueno creo que en el banquillo tampoco se estaba hablando del resultado del otro equipo, entonces no me di cuenta de eso.<b>Se perdió bastante tiempo en un lapso del partido</b><br />La verdad pues a veces por situaciones pasa, la verdad que creo que nadie quiere hacer las cosas para mal, del beneficio propio de nosotros, lastimosamente se dio así, no nos ajustó.<b>¿Qué le hizo falta realmente a esa selección? Porque durante toda la eliminatoria estuvieron líderes, y en los últimos dos partidos fue el declive</b><br />La verdad que esto era partido a partido y creo que no aprovechamos las oportunidades, lastimosamente dejamos escapar puntos también que al final pesaron y creo que también por un gol pues no se pudo clasificar. Es doloroso porque la ilusión estaba, pero no se nos dio.<b>¿Qué crees que le pasa al fútbol hondureño para fallar en tres procesos?</b><br />Como dijo Andy ayer, la mentalidad creo que tenemos que mejorarla, creo que tenemos que creer en nosotros, en lo que somos capaces, tratar de hacer cabeza de lo que hemos venido haciendo mal y pues tratar de ahora en adelante mejorar en cada momento, estar listo para lo que se venga. Nosotros como jugadores somos los que jugamos, somos los que entramos al campo y pues no se nos dio, no aprovechamos las oportunidades y lastimosamente así fue.