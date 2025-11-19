Pedro Troglio responde a la posibilidad de dirigir a la Selección de Honduras: "Puede ser, quién te dice..."

La Selección Nacional de Honduras se encuentra sin director técnico luego de que se confirmó el adiós de Reinaldo Rueda del banquillo de la Bicolor tras el fracaso de no poder conseguir la ansiada clasificación al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México respectivamente. Aunque todavía es temprano para comenzar a buscar un nuevo estratega para la escuadra hondureña, uno de los que siempre aparece en el radar en don Pedro Antonio Troglio, actual Director Técnico del Banfield de Argentina y recordado en el fútbol hondureño por su exitoso paso como timonel del Olimpia.

Troglio ganó un total de ocho títulos como DT del equipo olimpista, logrando cada campeonato que disputó en la primera división del balompié catracho, además conquistó la Liga Concacaf tras superar en la Gran Final al Alajuelense de Costa Rica. Este miércoles en horas de la tarde desde Argentina, Pedro Troglio estuvo como invitado especial en el evento Olé Summit 2025, evento organizado por el diario argentino Olé que reúne a referentes del deporte, la tecnología y el entretenimiento. El extécnico del Olimpia charló en directo con Guillermo Barros Schelotto, actual DT del Vélez Sarsfield y éste le consultó sobre la posibilidad de poder llegar a dirigir a la Selección Nacional de Honduras.