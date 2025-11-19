Pedro Troglio responde a la posibilidad de dirigir a la Selección de Honduras: "Puede ser, quién te dice..."

Troglio ganó un total de ocho títulos como DT del equipo olimpista, logrando cada campeonato que disputó en la primera división del balompié catracho, además conquistó la <b>Liga Concacaf</b> tras superar en la Gran Final al <b>Alajuelense </b>de Costa Rica.Este miércoles en horas de la tarde desde Argentina,<b> Pedro Troglio</b> estuvo como invitado especial en el evento <b>Olé Summit 2025</b>, evento organizado por el diario argentino Olé que reúne a referentes del deporte, la tecnología y el entretenimiento.El extécnico del <b>Olimpia </b>charló en directo con <b>Guillermo Barros Schelotto</b>, actual DT del <b>Vélez Sarsfield</b> y éste le consultó sobre la posibilidad de poder llegar a dirigir a la <b>Selección Nacional de Honduras.</b>