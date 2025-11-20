Pinto atiza contra formato de la Eliminatoria de Concacaf y cataloga de "infame" eliminacion de Honduras y Costa Rica

Las selecciones de <b>Honduras </b>y<b> Costa Rica</b> quedaron eliminadas esta semana del Mundial 2026. Lo anterior, ha sido un duro golpe para ambos países y catalogado como rotundo fracaso, ya que selecciones como <b>Haití</b> y <b>Curazao </b>impidieron que la Bicolor y los Ticos estuvieran presentes en la justa de<b> Estados Unidos, México y Canadá.</b>Una de las voces autorizadas para hablar sobre este tema es el entrenador <b>Jorge Luis Pinto</b>, técnico de amplio recorrido en la región que llevó a Costa Rica hasta los cuartos de final del<b> Mundial de Brasil 2014</b>, convirtiéndose en la mejor participación en la historia para ese país. Además, tuvo una de las mejores eliminatorias del país centroamericano.Pinto también dirigió a la<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/reinaldo-rueda-reaparece-dos-dias-despues-tras-quedar-eliminado-con-honduras-rumbo-al-2026-DP28274654" target="_blank"> <b>Selección de Honduras</a>,</b> con la que estuvo cerca de clasificar al <b>Mundial de Rusia 2018</b>, pero finalmente no logró el objetivo, quedándose en la fase de repechaje ante <b>Australia</b>.