Pinto atiza contra formato de la Eliminatoria de Concacaf y cataloga de "infame" eliminacion de Honduras y Costa Rica

Las selecciones de Honduras y Costa Rica quedaron eliminadas esta semana del Mundial 2026. Lo anterior, ha sido un duro golpe para ambos países y catalogado como rotundo fracaso, ya que selecciones como Haití y Curazao impidieron que la Bicolor y los Ticos estuvieran presentes en la justa de Estados Unidos, México y Canadá. Una de las voces autorizadas para hablar sobre este tema es el entrenador Jorge Luis Pinto, técnico de amplio recorrido en la región que llevó a Costa Rica hasta los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014, convirtiéndose en la mejor participación en la historia para ese país. Además, tuvo una de las mejores eliminatorias del país centroamericano. Pinto también dirigió a la Selección de Honduras, con la que estuvo cerca de clasificar al Mundial de Rusia 2018, pero finalmente no logró el objetivo, quedándose en la fase de repechaje ante Australia.

Tras la eliminación de ambas selecciones rumbo a United 2026, Pinto fue contundente en su análisis y llamó a una reestructuración profunda. “No hay duda que estamos intranquilos los que queremos a Costa Rica y a Honduras; probablemente quedamos eliminados de una forma infame, pero lo primero es valorar los grupos. Costa Rica y Honduras, como potencias de la zona central, no podían quedar en un solo grupo, había que dividirlos como se hace en la gran Europa y en el resto del mundo”. El entrenador colombiano también señaló que uno de los grandes problemas es la falta de un fútbol más competitivo en las ligas locales. “Nos falta un fútbol más de élite, más competitivo, más rápido y más táctico. Eso no hay duda”. VER MÁS: Pedro Troglio responde a la posibilidad de dirigir a la Selección de Honduras: "Puede ser, quién te dice..." Pinto recalcó en que el futuro del fútbol de ambos países depende de una reconstrucción desde las bases. “Hay que luchar con las fuerzas básicas o las divisiones menores, construir equipos competitivos, sacarlos de la zona, llevarlos internacionalmente a que compitan y madurar jugadores”. Además, dijo que los ticos necesitan formar más deportistas. “Los dos países, y diría yo más Costa Rica, necesitan aumentar el volumen de jugadores y la población deportiva para tener variedad y condiciones”.