¡La polémica de la Eliminatoria! José Mario Pinto, de figura en Liga Nacional a ser borrado por Rueda en la Selección de Honduras

<b>José Mario Pinto </b>se ha convertido en uno de los rostros más influyentes del <b>Olimpia</b> en los últimos años. Su fútbol maduro, equilibrado y constante lo ha llevado a ser pieza clave en los múltiples títulos del club, ganándose el reconocimiento de la afición y de <b>Eduardo Espinel. </b>Pinto es sinónimo de confiabilidad: entiende los tiempos, se sacrifica en defensa, aparece entre líneas, genera juego y llega al área con inteligencia. En Liga Nacional y en Liga Concacaf, su impacto ha sido determinante. Por eso sorprende que su rendimiento en la Selección Nacional haya estado tan lejos al no ser tomado en cuenta por <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/federacion-honduras-cambios-directiva-futuro-reinaldo-rueda-futuro-FO28260234" target="_blank">Reinaldo Rueda</a></b>.