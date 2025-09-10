Luis Palma pide disculpas a su esposa por autógrafo a hincha en Curazao y deja mensaje a Mendilibar: "Agradecido con esa persona"

Atrás quedaron los momentos amargos que vivió Luis Palma con el Celtic de Escocia y Olympiacos de Grecia, tras fichar por el Lech Poznán de Polonia, equipo con el empieza a sonreír y sumar titularidades. Hoy miércoles, horas después del gran triunfo ante Nicaragua, el futbolista abordó el avión para regresar a suelo europeo. El atacante catracho fue entrevistado por DIARIO DIEZ, donde reveló los factores de su mejoría futbolística. Además, le pidió disculpas a su esposa por el candente autógrafo que le dio a una aficionada de Curazao y dejó claro por qué mencionó en zona mixta la frase "ya no soy un huevón".

LA ENTREVISTA

Luis, ¿qué tan motivante es en lo personal y digo para todos los futbolistas retornar así de esta manera, saber que ganaron el partido, ser líder de la eliminatoria?

Sí, nos vamos tranquilos, pero con la mentalidad y sabiendo que tenemos mucho que mejorar todavía como selección. Estos dos partidos fueron muy claves para nosotros, pero bueno, ahora pensar en nuestros equipos, ir a trabajar el doble y cuando regresemos a la selección pues dar ese golpe de autoridad aquí en casa que son dos partidos muy importantes que los seis puntos se tienen que quedar aquí. ¿Cómo te sentiste con tu partido anoche? ¿Qué tanto te gustó el juego ayer?

Como te digo, ahora a mí se me critica casi por todo, pero como te digo, no hay problema, las críticas son respetables, yo voy a correr hasta donde el cuerpo me dé y dar lo máximo con mis compañeros y bueno, ya los goles, las asistencias ya van a venir por sí solas. Pero como te digo, al jugador del extranjero se le exige más y está en todos sus derechos. Ahora Luis, siendo un analítico de primera, te veo más rápido, te miro con más confianza, te miro más ágil. ¿Te ha venido muy bien el cambio de equipo?

No, ya no estoy comiendo mucho. La verdad que sí, la confianza que me han dado los cuerpos técnicos allá es muy vital para mí, me siento con más confianza, como dices tú, aquí en la selección. Aunque lo diga yo, me toca todavía desenvolverme más, estoy como muy apretado a sí mismo, entonces esa presión me la tengo que quitar yo solo, para el bien de la selección y para el bien de todos.



Tú nos decías ayer Luis, ahora nadie me puede decir que soy un huevón, por lo que mostraste ayer, y es una de las características que siempre has tenido, un futbolista que vas a todas las velocidades sobre esa banda, por ejemplo el desequilibrio, el remate a puerta.

Sí, como te digo, ahora correr es lo que más trato de hacer, ya sea con pelota o sin pelota, entonces como decimos nosotros vulgarmente, tuvo que venir alguien a mí. Exactamente, para reaccionar y bueno, agradecido con la persona que lo dijo, y ahora como te digo, voy con la mentalidad de ir a trabajar, hacer lo mejor en el equipo, para que cuando vea la selección se refleje.

Se necesita madurez para interpretar de la manera correcta Luis ese tipo de comentarios, lógicamente, y veo que lo has tomado bien

Nadie te va a decir nada para el mal tuyo, entonces yo lo tomé de una buena manera, ahora estoy en este nuevo equipo, tengo la confianza del cuerpo técnico, de toda la afición, y bueno ahora me siento, como te digo, con más confianza, bien alegre, mi familia alegre, aprovechando aquí el espacio, pedirle una disculpa a mi señora que se me enojó después del video que pasó en Curazao con la señora, a los familiares, se me enojó, pero bueno, una disculpa a ella y a la familia. ¿Más que todo por el autógrafo o por la reacción de la señora?

No, por el autógrafo, porque fue una parte donde no es muy usual hacer eso. Ronaldinho lo hizo. Y Ronaldinho, estaba hablando de Ronaldinho, pero nada, la disculpa es para ella. ¿Cómo fue ese situación?

Sí, pero no, no esperé que fuera ahí, entonces sí, allá en la inercia del momento, bueno, me dejé llevar, pero bueno, nada, ahora como te digo, estoy muy feliz, la selección tiene, o mis compañeros todos sabemos que tenemos que afrontar esto con mucha humildad, no hemos ganado nada aún, faltan cuatro partidos que son vitales para poder clasificar al Mundial. Luis, me gustaría hablar de dos cosas, primero hablabas del sacrificio, hemos visto un cambio de banda muy marcado, a los 20 minutos te manda a un lado a Quioto, al otro, luego volvés, ¿a qué se debe y cómo lo tomás?

No, como nos dice el profe, el Romell sabe, los que jugamos por esa banda, por las dos bandas, pues tenemos esa libertad de cambiar en su momento, si sabemos que alguien nos está atacando por la banda izquierda bien, entonces tenemos que cambiar y buscar la manera de atacar y buscar el arco rival. Y bueno, la asistencia, pues lo intenté primero, bueno, y estuve muy atento ahí al segundo rebote y bueno, se la pinché ahí a Quioto que llegó a ponerle la cereza al pastel, como decía Se te nota la alegría, se te dio la atención de cuando estabas en el Celtic y no jugabas, ¿estás siendo alegre otra vez en tu nuevo equipo?

Como te digo, es difícil cuando uno no juega, cuando uno quiere y las cosas no se le dan. Yo el año pasado tuve una temporada muy difícil, perdí a mis abuelos, algo que me marcó de por vida, entonces nada, ahora estoy aquí en este club, la confianza que me ha dado desde el primer día fue muy vital para mí, yo como les dije cuando recién hablamos con ellos que por correr y sacrificio de mi parte iban a tener, entonces ahora gracias a Dios estoy anotando goles allá y yo ando al equipo y como te digo, está alegre mi familia, estoy alegre yo y es lo más importante.