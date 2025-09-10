Luis Palma pide disculpas a su esposa por autógrafo a hincha en Curazao y deja mensaje a Mendilibar: "Agradecido con esa persona"

<b>Se necesita madurez para interpretar de la manera correcta Luis ese tipo de comentarios, lógicamente, y veo que lo has tomado bien</b><br />Nadie te va a decir nada para el mal tuyo, entonces yo lo tomé de una buena manera, ahora estoy en este nuevo equipo, tengo la confianza del cuerpo técnico, de toda la afición, y bueno ahora me siento, como te digo, con más confianza, bien alegre, mi familia alegre, aprovechando aquí el espacio, pedirle una disculpa a mi señora que se me enojó después del video que pasó en Curazao con la señora, a los familiares, se me enojó, pero bueno, una disculpa a ella y a la familia.<b>¿Más que todo por el autógrafo o por la reacción de la señora? </b><br />No, por el autógrafo, porque fue una parte donde no es muy usual hacer eso. Ronaldinho lo hizo. Y Ronaldinho, estaba hablando de Ronaldinho, pero nada, la disculpa es para ella.<b>¿Cómo fue ese situación?</b><br />Sí, pero no, no esperé que fuera ahí, entonces sí, allá en la inercia del momento, bueno, me dejé llevar, pero bueno, nada, ahora como te digo, estoy muy feliz, la selección tiene, o mis compañeros todos sabemos que tenemos que afrontar esto con mucha humildad, no hemos ganado nada aún, faltan cuatro partidos que son vitales para poder clasificar al Mundial.<b>SIMULADOR MUNDIALISTA: <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/simulador-mundialista" target="_blank">pronostica cómo le irá a cada selección de Concacaf</a></b><b>Luis, me gustaría hablar de dos cosas, primero hablabas del sacrificio, hemos visto un cambio de banda muy marcado, a los 20 minutos te manda a un lado a Quioto, al otro, luego volvés, ¿a qué se debe y cómo lo tomás?</b><br />No, como nos dice el profe, el Romell sabe, los que jugamos por esa banda, por las dos bandas, pues tenemos esa libertad de cambiar en su momento, si sabemos que alguien nos está atacando por la banda izquierda bien, entonces tenemos que cambiar y buscar la manera de atacar y buscar el arco rival. Y bueno, la asistencia, pues lo intenté primero, bueno, y estuve muy atento ahí al segundo rebote y bueno, se la pinché ahí a Quioto que llegó a ponerle la cereza al pastel, como decía<b>Se te nota la alegría, se te dio la atención de cuando estabas en el Celtic y no jugabas, ¿estás siendo alegre otra vez en tu nuevo equipo?</b><br />Como te digo, es difícil cuando uno no juega, cuando uno quiere y las cosas no se le dan. Yo el año pasado tuve una temporada muy difícil, perdí a mis abuelos, algo que me marcó de por vida, entonces nada, ahora estoy aquí en este club, la confianza que me ha dado desde el primer día fue muy vital para mí, yo como les dije cuando recién hablamos con ellos que por correr y sacrificio de mi parte iban a tener, entonces ahora gracias a Dios estoy anotando goles allá y yo ando al equipo y como te digo, está alegre mi familia, estoy alegre yo y es lo más importante.