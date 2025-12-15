¡Despertó un grande! Extécnico de Liga Nacional mete a la final a uno de los clubes históricos en El Salvador 13 años después

La final del Apertura 2025 de la Primera División de El Salvador entre <b>Luis Ángel Firpo</b> y <b>Alianza FC </b>se disputará este sábado 20 de diciembre en el <b>Estadio Jorge "Mágico" González</b>, prometiendo un espectáculo cargado de historia. Firpo regresa a una final tras 12 años de ausencia, mientras los paquidermos buscan el bicampeonato tras su título del torneo anterior. <b>Firpo </b>aseguró su boleto en un dramático duelo ante <b>Águila</b>, donde cayó 0-1 en la vuelta en San Miguel pero avanzó por el global 3-2. <b>Julio Sibrián </b>había marcado el tanto emplumado al minuto 51 con un cabezazo, aunque las expulsiones de <b>Gregori Díaz y Lizandro Claros</b> complicaron la defensa de la ventaja obtenida en la ida (3-1). La clasificación se dio bajo la dirección de <b>Marvin Solano</b>, extécnico de <b>Real Sociedad de Tocoa.</b><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/elsalvador/goleadores" target="_blank">VER MÁS: TABLA DE GOLEADORES DE EL SALVADOR</a></b>Por su parte,<b> Alianza </b>mostró su jerarquía al golear 3-0 a <b>Cacahuatique</b> en la vuelta, sellando un global de 5-1 con goles de <b>Carlos Salazar (17'), Óscar Rodríguez (69') y Michell Mercado (88'). </b>Los albos, liderados por su experiencia en instancias definitorias, dominaron desde el pitazo inicial y confirmaron su favoritismo tras una campaña impecable.