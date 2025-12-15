¡Despertó un grande! Extécnico de Liga Nacional mete a la final a uno de los clubes históricos en El Salvador 13 años después

La final del Apertura 2025 de la Primera División de El Salvador entre Luis Ángel Firpo y Alianza FC se disputará este sábado 20 de diciembre en el Estadio Jorge "Mágico" González, prometiendo un espectáculo cargado de historia. Firpo regresa a una final tras 12 años de ausencia, mientras los paquidermos buscan el bicampeonato tras su título del torneo anterior.

Firpo aseguró su boleto en un dramático duelo ante Águila, donde cayó 0-1 en la vuelta en San Miguel pero avanzó por el global 3-2. Julio Sibrián había marcado el tanto emplumado al minuto 51 con un cabezazo, aunque las expulsiones de Gregori Díaz y Lizandro Claros complicaron la defensa de la ventaja obtenida en la ida (3-1). La clasificación se dio bajo la dirección de Marvin Solano, extécnico de Real Sociedad de Tocoa.

Por su parte, Alianza mostró su jerarquía al golear 3-0 a Cacahuatique en la vuelta, sellando un global de 5-1 con goles de Carlos Salazar (17'), Óscar Rodríguez (69') y Michell Mercado (88'). Los albos, liderados por su experiencia en instancias definitorias, dominaron desde el pitazo inicial y confirmaron su favoritismo tras una campaña impecable.