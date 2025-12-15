Centroamérica

¡Despertó un grande! Extécnico de Liga Nacional mete a la final a uno de los clubes históricos en El Salvador 13 años después

En el balompié salvadoreño el próximo sábado se conocerá el campeón.

  • ¡Despertó un grande! Extécnico de Liga Nacional mete a la final a uno de los clubes históricos en El Salvador 13 años después
2025-12-15

La final del Apertura 2025 de la Primera División de El Salvador entre Luis Ángel Firpo y Alianza FC se disputará este sábado 20 de diciembre en el Estadio Jorge "Mágico" González, prometiendo un espectáculo cargado de historia. Firpo regresa a una final tras 12 años de ausencia, mientras los paquidermos buscan el bicampeonato tras su título del torneo anterior.

Firpo aseguró su boleto en un dramático duelo ante Águila, donde cayó 0-1 en la vuelta en San Miguel pero avanzó por el global 3-2. Julio Sibrián había marcado el tanto emplumado al minuto 51 con un cabezazo, aunque las expulsiones de Gregori Díaz y Lizandro Claros complicaron la defensa de la ventaja obtenida en la ida (3-1). La clasificación se dio bajo la dirección de Marvin Solano, extécnico de Real Sociedad de Tocoa.

Por su parte, Alianza mostró su jerarquía al golear 3-0 a Cacahuatique en la vuelta, sellando un global de 5-1 con goles de Carlos Salazar (17'), Óscar Rodríguez (69') y Michell Mercado (88'). Los albos, liderados por su experiencia en instancias definitorias, dominaron desde el pitazo inicial y confirmaron su favoritismo tras una campaña impecable.

Marvin Solano y el Firpo culminaron la temporada líderes con 50 puntos cosechados.

Firpo llega motivado por romper una sequía de títulos desde 2013, con un plantel equilibrado donde Styven Vásquez genera peligro por las bandas y en ataque y la defensa resiste bajo presión. Su liderazgo en la fase regular les da confianza, aunque enfrentan a un club albo con más rodaje en finales, cuya institución podría convertirse en la más ganadora con 20 trofeos.

Las expectativas son altísimas para este cierre del Apertura 2025, que se jugará a partido único como son características las finales en el fútbol salvadoreño. Alianza parte como favorito por forma y tradición, pero Firpo puede dar la sorpresa con su hambre de gloria y un planteo táctico sólido. Será un choque épico que definirá al nuevo monarca salvadoreño.

Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
