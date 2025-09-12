Decisión final: 'Piojo' Herrera conoce su futuro en la Selección de Costa Rica previo a enfrentarse a Honduras

Ambiente muy tenso el que se vive en la órbita de la <b>Seleccion de Costa Rica </b>después el pésimo inicio de la fase final de la eliminatoria que tuvo el <b>Piojo Herrera </b>al frente de la sele con empates contra <b>Nicaragua</b> y <b>Haití</b>.Los costarricenses que asistieron al estadio Nacional de San José y que <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/costa-rica-vs-haiti-en-vivo-transmision-jornada-2-eliminatoria-concacaf-mundial-2026-BH27314027" target="_blank">presenciaron el 3-3 ante Haití</a></b>, terminaron gritando "fuera Piojo, fuera Piojo", ya que consideran el técnico no lleva bien encaminado el barco de los ticos.Luego de todo eso y de los dos puntos de seis posibles, que tenían presupuestado, la<b> Federación de Fútbol de Costa Rica</b> ha tomado una decisión: reunirse el lunes 15 de septiembre con todo el comité para tomar una decisión.Los federativos costarricenses analizarán, con <b>Miguel Herrera</b> presente, lo hecho por el técnico hasta la fecha y ahí se tomará la determinacion si el estratega mexicano sigue al frente o lo despiden para comenzar un nuevo mandato.Desde <b>Costa Rica</b> afirman que técnicos como <b>Andrés Carevic,</b> <b>Alexandre Guimaraes</b> o el colombiano <b>Juan Carlos Osorio </b>son algunos nombres que tienen sobre el escritorio como plan B en caso de que Herrera deje su cargo; aún hay 12 puntos en juego, seis de local y seis de visita.