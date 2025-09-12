Decisión final: 'Piojo' Herrera conoce su futuro en la Selección de Costa Rica previo a enfrentarse a Honduras

Ambiente muy tenso el que se vive en la órbita de la Seleccion de Costa Rica después el pésimo inicio de la fase final de la eliminatoria que tuvo el Piojo Herrera al frente de la sele con empates contra Nicaragua y Haití.

Los costarricenses que asistieron al estadio Nacional de San José y que presenciaron el 3-3 ante Haití, terminaron gritando "fuera Piojo, fuera Piojo", ya que consideran el técnico no lleva bien encaminado el barco de los ticos.

Luego de todo eso y de los dos puntos de seis posibles, que tenían presupuestado, la Federación de Fútbol de Costa Rica ha tomado una decisión: reunirse el lunes 15 de septiembre con todo el comité para tomar una decisión.

Los federativos costarricenses analizarán, con Miguel Herrera presente, lo hecho por el técnico hasta la fecha y ahí se tomará la determinacion si el estratega mexicano sigue al frente o lo despiden para comenzar un nuevo mandato.

Desde Costa Rica afirman que técnicos como Andrés Carevic, Alexandre Guimaraes o el colombiano Juan Carlos Osorio son algunos nombres que tienen sobre el escritorio como plan B en caso de que Herrera deje su cargo; aún hay 12 puntos en juego, seis de local y seis de visita.