Costa Rica se salva del ridículo y rescata un punto en San José: Haití puso a temblar al Piojo Herrera en la jornada 2

La <b>Selección de Costa Rica </b>tuvo que sufrir este martes para empatar al cierre del partido 3-3, en casa, con <b>Haití</b>, resultado con el que los centroamericanos se complicaron la vida en la eliminatoria al <b>Mundial de 2026</b>.Con este empate en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica suma 2 puntos en las primeras 2 jornadas del Grupo C de la fase final de la eliminatoria, por debajo de <b>Honduras </b>(4), igualado con <b>Haití </b>y por encima de <b>Nicaragua </b>(1). Solo el primero del grupo clasificará de forma directa al Mundial.