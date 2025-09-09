Tabla de posiciones Eliminatoria de Concacaf: Honduras lidera el grupo y Costa Rica se atascó ante una brillante Haití

Eléctrico, así se está tornando la eliminatoria de Concacaf en su fase final, donde dos de los tres grupos, más donde están las centroamericanos, están al rojo vivo.

El Grupo C, donde está Honduras y Costa Rica, fue el último que disputó su segunda jornada, dejando un resultado bastante sorpresivo en el Nacional de San José.

En el Nacional de Tegucigalpa, la escuadra de Reinaldo Rueda logró un importante triunfo de 2-0 sobre Nicaragua y con esos tres puntos, se coloca líder con cuatro puntos.

Costa Rica en casa no pudo y terminó siendo silbada por su gente. Los ticos empataron 3-3 y se dejaron dos unidades en su casa, algo que le pesará al final del conteo de puntos.

En la primera jornada los cuatro equipos nacionales se llevaron un punto al igualar los dos partidos; 0-0 entre Haití y Honduras en Curazao y 1-1 Nicaragua contra Costa Rica en Managua.