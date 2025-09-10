Centroamérica

Tabla de la Eliminatoria Mundialista: Líder sorpresivo y gigante caribeño encamina su clasificación al Mundial 2026

Así marcha la tabla de posiciones de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

    Mario O. Figueroa
2025-09-10

La tercera fase de la Eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo 2026 finalizó este martes con sorprendentes resultados en las primeras dos fechas de la región de Concacaf.

La gran sorpresa es la selección caribeña de Surinam, que sumó cuatro puntos tras vencer a El Salvador y empatarle a Panamá en el partido inaugural. Detrás del equipo caribeño está El Salvador con tres unidades.

Uno de los grandes fiascos es el conjunto panameño que apenas suma dos puntos en dos juegos. Los canaleros activaron la alerta roja en una zona compleja. El último es Guatemala con un punto.

En el grupo B, la única selección que suma dos triunfos en dos partidos es Jamaica y es el líder de la zona B. En segundo lugar aparece Curazao que parece el otro contendiente por el boleto a la Copa del Mundo. Trinidad y Bermudas no ganaron en sus primeras dos cotejos.

Finalmente, el grupo C es dominado por la Bicolor Hondureña. Honduras le está dando el batacazo a Costa Rica, que suman dos puntos en dos juegos. Haití es otro duro rival que también tiene dos puntos y Nicaragua tiene una unidad. La Eliminatoria Mundialista regresa en el mes de octubre con las jornadas tres y cuatro.

FORMATO DE CLASIFICACIÓN AL MUNDIAL 2026

La Ronda Final de las Clasificatorias de Concacaf a la Copa Mundial de la FIFA 2026 contará con 12 selecciones, divididas en tres grupos de cuatro. Durante las Fechas FIFA en septiembre, octubre y noviembre de 2025, cada equipo se enfrentará a los demás de su grupo tanto en casa como de visita, jugando un total de seis partidos.

Al término de la Ronda Final, los tres ganadores de grupo se clasificarán directamente para la Copa Mundial de la FIFA 2026, uniéndose a los coanfitriones Canadá, México y Estados Unidos. Además, los dos mejores segundos clasificados avanzarán al Play-In de la FIFA, previsto para marzo de 2026.

Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
