Tabla de la Eliminatoria Mundialista: Líder sorpresivo y gigante caribeño encamina su clasificación al Mundial 2026

La tercera fase de la Eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo 2026 finalizó este martes con sorprendentes resultados en las primeras dos fechas de la región de Concacaf. La gran sorpresa es la selección caribeña de Surinam, que sumó cuatro puntos tras vencer a El Salvador y empatarle a Panamá en el partido inaugural. Detrás del equipo caribeño está El Salvador con tres unidades. Uno de los grandes fiascos es el conjunto panameño que apenas suma dos puntos en dos juegos. Los canaleros activaron la alerta roja en una zona compleja. El último es Guatemala con un punto.

En el grupo B, la única selección que suma dos triunfos en dos partidos es Jamaica y es el líder de la zona B. En segundo lugar aparece Curazao que parece el otro contendiente por el boleto a la Copa del Mundo. Trinidad y Bermudas no ganaron en sus primeras dos cotejos. Finalmente, el grupo C es dominado por la Bicolor Hondureña. Honduras le está dando el batacazo a Costa Rica, que suman dos puntos en dos juegos. Haití es otro duro rival que también tiene dos puntos y Nicaragua tiene una unidad. La Eliminatoria Mundialista regresa en el mes de octubre con las jornadas tres y cuatro. SIMULADOR MUNDIALISTA: pronostica cómo le irá a cada selección de Concacaf

FORMATO DE CLASIFICACIÓN AL MUNDIAL 2026