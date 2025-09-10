Tabla de la Eliminatoria Mundialista: Líder sorpresivo y gigante caribeño encamina su clasificación al Mundial 2026

La tercera fase de la Eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo 2026 finalizó este martes con sorprendentes resultados en las primeras dos fechas de la región de Concacaf.La gran sorpresa es la selección caribeña de Surinam, que sumó cuatro puntos tras vencer a El Salvador y empatarle a Panamá en el partido inaugural. Detrás del equipo caribeño está El Salvador con tres unidades.Uno de los grandes fiascos es el conjunto panameño que apenas suma dos puntos en dos juegos. Los canaleros activaron la alerta roja en una zona compleja. El último es Guatemala con un punto.