Costa Rica pierde un legionario más en Europa: ¡Herediano lo presenta como su fichaje y será compañero de Getsel Montes!

El delantero tico tiene la mira puesta en el fútbol europeo, ya que su idea es buscar un nuevo destino en enero próximo, luego de demostrar un eventual progreso con <b>Herediano </b>y mantenerse en competencia constante.Con la suma de<b> Kenneth Vargas</b>, el<b> Club Sport Herediano </b>refuerza sus filas con juventud y talento nacional, apostando por retomar la senda ganadora y ser protagonistas en los torneos venideros, esto más porque quedaron al margen de la <b>Copa Centroamericana</b> y se ven obligados a revalidar el título.