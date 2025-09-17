Costa Rica pierde un legionario más en Europa: ¡Herediano lo presenta como su fichaje y será compañero de Getsel Montes!

El Club Sport Herediano confirmó el esperado regreso del delantero Kenneth Vargas, quien se incorpora como nuevo refuerzo para el Torneo Apertura 2025 del fútbol de Costa Rica. La noticia alegró a la afición florense, que verá de nuevo a uno de sus talentos nacionales vestir la camiseta rojiamarilla. Vargas, de 23 años, llega a préstamo desde el Hearts de Escocia, club con el que tiene contrato vigente hasta junio de 2029. Su regreso se dará hasta diciembre de este año, periodo durante el cual buscará recuperar ritmo de competencia y aportar con goles y buenas actuaciones al equipo de Heredia.

Una de las novedades en el plantel es que Vargas compartirá vestuario con nuestro compatriota, el hondureño Getsel Montes, quien es pilar fundamental en el buen momento que el club tico atraviesa en la liga doméstica de la cual es bicampeón. El Herediano emitió un comunicado para oficializar este fichaje, donde destacaron que la incorporación de Vargas responde a la necesidad de reforzar el ataque para la segunda parte del año. "El Club Sport Herediano informa que Kenneth Vargas regresa a El Team como nuevo refuerzo para el Torneo de Apertura 2025", indicó el equipo en sus redes oficiales. Kenneth Vargas, seleccionado nacional de Costa Rica, ha mostrado gran potencial y ya marcó un gol importante en el juego eliminatorio ante Haití, demostrando que está en forma y listo para aportar a su club y a la selección. Su principal objetivo es mantenerse activo y con buen nivel para estar en la pelea por un puesto en la selección de cara a los próximos juegos de las eliminatorias.