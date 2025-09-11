¡Sorpresa! La Selección de El Salvador hace modificaciones en sus sedes para los partidos ante Panamá y Guatemala

En El Salvador no escatimarán esfuerzos para intentar llegar a la Copa del Mundo de United 2026, después de 44 años de ausencia tras España 82', que fue a la última justa a la que asistieron. Los brillos de clasificación floresen en el elenco salvadoreño a pesar de la última derrota. A pesar de haber perdido contra Surinam el segundo juego de la fase final de la eliminatoria, el elenco salvadoreño se apresta a encarar sus siguientes y útimos dos partidos como local, que en primera instancia estaban previstos para jugarse en el estadio Mágico González ya que el Cuscatlán estaba apartado para un concierto de una banda de rock.

No obstante al tener tres puntos, cosechados de visita ante Guatemala, motiva a La Selecta a seguir creyendo en el proyecto del colombiano Bolillo Gómez y por ende han trabajado para tener de su lado al mejor aliado en este camino: el estadio Cuscatlán. La Federación de Futbol de El Salvador giraron un comunicado informándole a sus seguidores que tras las gestiones realizadas, llegaron a un acuerdo para disputar sus dos partidos en octubre ante Panamá y Guatemala en el mítico estadio de Montserrat. La Selecta explicó que hablaron con Guns N' Roses, la banda de rock que ofrecería el concierto, y entendieron la importancia de los partidos eliminatorios y cambiarán de sede para su evento musical, dejando el camino libre para que la Selección de El Salvador juegue con el apoyo de sus aficionados contra los panameños y chapines, que miraban como ventaja no pasar por la aduana del Cuscatlán.