¡Sorpresa! La Selección de El Salvador hace modificaciones en sus sedes para los partidos ante Panamá y Guatemala

No obstante al tener tres puntos, cosechados de visita ante <b>Guatemala</b>, motiva a<b> La Selecta </b>a seguir creyendo en el proyecto del colombiano <b>Bolillo Gómez </b>y por ende han trabajado para tener de su lado al mejor aliado en este camino: el estadio Cuscatlán.La <b>Federación de Futbol de El Salvador</b> giraron un comunicado informándole a sus seguidores que tras las gestiones realizadas, llegaron a un acuerdo para disputar sus dos partidos en octubre ante <b>Panamá </b>y <b>Guatemala </b>en el mítico estadio de Montserrat. La Selecta explicó que hablaron con <b>Guns N' Roses</b>, la banda de rock que ofrecería el concierto, y entendieron la importancia de los partidos eliminatorios y cambiarán de sede para su evento musical, dejando el camino libre para que la <b>Selección de El Salvador</b> juegue con el apoyo de sus aficionados contra los panameños y chapines, que miraban como ventaja no pasar por la aduana del Cuscatlán.