Carrasquilla, el mejor jugador de Concacaf, reveló a los culpables del tropiezo de Panamá ante Guatemala: "Hay un grupo..."

<b>Guatemala </b>rescató el pasado lunes un empate 1-1 en su visita a Panamá, en la segunda jornada del grupo A de la fase final de las eliminatorias de la Concacaf al Mundial 2026, gracias a una selección local imprecisa, a la solidez defensiva y a las intervenciones decisivas del portero <b>Nicholas </b>Hagen.Con este resultado <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/tabla-de-posiciones-eliminatoria-de-concacaf-surinam-lider-panama-el-salvador-guatemala-GO27294301" target="_blank">Panamá alcanzó dos puntos y se ubica en la tercera posición del grupo A.</a></b> Surinam lidera con cuatro unidades, seguido de El Salvador con tres. Guatemala, con un solo punto, cierra la clasificación.