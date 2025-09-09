Carrasquilla, el mejor jugador de Concacaf, reveló a los culpables del tropiezo de Panamá ante Guatemala: "Hay un grupo..."

Con este resultado Panamá alcanzó dos puntos y se ubica en la tercera posición del grupo A. Surinam lidera con cuatro unidades, seguido de El Salvador con tres. Guatemala, con un solo punto, cierra la clasificación.

Guatemala rescató el pasado lunes un empate 1-1 en su visita a Panamá, en la segunda jornada del grupo A de la fase final de las eliminatorias de la Concacaf al Mundial 2026, gracias a una selección local imprecisa, a la solidez defensiva y a las intervenciones decisivas del portero Nicholas Hagen.

Tras el pitazo final, Adalberto Carrasquilla dio la cara ante los medios de comunicación. El mediocampista de Pumas de México, reconoció que el resultado no estaba en los planes del equipo y que la culpabilidad es totalmente de los jugadores.

“No queríamos este resultado, ni el anterior, pero nos damos cuenta que los equipos vienen a cerrarse, con un poco de fortuna, lamentablemente el balón por ahí no quiere entrar. Estamos conscientes y nos hacemos cargo de las consecuencias, nos vamos a hacer responsables hasta el final”, expresó.

Asimismo, fu autocrítico y volvió a exponer el gran problema de Panamá: “Por ahí la sensación de eliminatoria ha sido totalmente diferente, los equipos se han cerrado muy bien, nos presionan por momentos y nos han hecho los partidos incómodos”.

“Tenemos un objetivo, nadie dijo que iba a ser fácil. Hay un grupo comprometido y se está haciendo cargo de esto. Sé que deben estar pensando que las cosas se complicaron, pero está en nuestras manos”, agregó el jugador de 26 años.