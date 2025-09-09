Técnico de Panamá asegura que jugarán el Mundial pese al complicado inicio: "Con 14 puntos nos metemos"

Panamá volvió a tropezar en las eliminatorias mundialistas. El equipo dirigido por Thomas Christiansen igualó con Guatemala 1-1 en el Rommel Fernández, lo que ha causado una gran decepción entre sus aficionados. Sin embargo, el técnico ha sido autocrítico y promete que intentará revertir la complicada situación para que los panameños vuelvan a disputar la Copa del Mundo.

"Hemos tenido varias ocasiones y no las hemos metido. Eso cuesta mucho, cuesta dos puntos. Cuatro puntos era lo justo y lo necesario", dijo en conferencia Christiansen sobre la candidad de oportunidades que generó Panamá, pero que fue incapaz de concretarlas. "Si tenemos 13 aproximaciones y no la metes, se complica ganar. Es lo que te puede dejar fuera del Mundial y estoy seguro que lo vamos a conseguir. Ahora vamos a remontar y nos vamos a meter", apuntó el seleccionador. También señaló que los primeros 45 minutos no fueron de su agrado por la falta de claridad en el planteamiento ofensivo. "No me gustó la lectura del primer tiempo, dónde debíamos atacar y la circulación del balón debió ser más intensa. En el segundo tiempo intentamos todos, con opciones claras de gol. Es complicado, lo podemos trabajar, pero si no la metemos, nos quedamos con el puntito", explica.