Centroamérica

Panamá en zona roja: Surinam pone de cabeza el grupo de la Eliminatoria Mundialista tras batacazo a El Salvador

Así marcha la tabla de posiciones del grupo A de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf.

  • Panamá en zona roja: Surinam pone de cabeza el grupo de la Eliminatoria Mundialista tras batacazo a El Salvador
2025-09-08

¡Qué linda se puso la Eliminatoria Mundialista de Concacaf! El grupo A arde más que nunca luego de que la modesta selección de Surinam venciera a El Salvador en el Estadio Cuscatlán por la fecha dos.

El conjunto caribeño es el líder solitario del grupo A con cuatro unidades. En la primera fecha le empató a Panamá y hoy doblego sorpresivamente a El Salvador, para ponerse puntero de su zona.

SIMULADOR MUNDIALISTA: pronostica cómo le irá a cada selección de Concacaf

En la segunda posición marcha el combinado salvadoreño que, a pesar de caer en su casa, mantiene esa plaza tras sumar tres unidades. La tercera plaza es de Panamá que sumó su segundo empate y sigue cediendo terreno en la clasificación.

Hinchas de Panamá lanzaron fuegos artificiales durante la madrugada en el hotel de la Selección de Guatemala

Por último, Guatemala es cuarto lugar del grupo A, pero sumó una unidad importante de cara a la jornada tres que regresa hasta el mes de octubre del presente 2025.

FORMATO DE CLASIFICACIÓN

La Ronda Final de las Clasificatorias de Concacaf a la Copa Mundial de la FIFA 2026 contará con 12 selecciones, divididas en tres grupos de cuatro. Durante las Fechas FIFA en septiembre, octubre y noviembre de 2025, cada equipo se enfrentará a los demás de su grupo tanto en casa como de visita, jugando un total de seis partidos.

LEA: Así marcha la tabla de posiciones del grupo A de la Eliminatoria Mundialista

Al término de la Ronda Final, los tres ganadores de grupo se clasificarán directamente para la Copa Mundial de la FIFA 2026, uniéndose a los coanfitriones Canadá, México y Estados Unidos. Además, los dos mejores segundos clasificados avanzarán al Play-In de la FIFA, previsto para marzo de 2026.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Eliminatorias
|
El Salvador
|
Panamá
|
Guatemala
|
Surinam
|