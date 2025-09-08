Panamá en zona roja: Surinam pone de cabeza el grupo de la Eliminatoria Mundialista tras batacazo a El Salvador

¡Qué linda se puso la Eliminatoria Mundialista de Concacaf! El grupo A arde más que nunca luego de que la modesta selección de Surinam venciera a El Salvador en el Estadio Cuscatlán por la fecha dos.

El conjunto caribeño es el líder solitario del grupo A con cuatro unidades. En la primera fecha le empató a Panamá y hoy doblego sorpresivamente a El Salvador, para ponerse puntero de su zona.

En la segunda posición marcha el combinado salvadoreño que, a pesar de caer en su casa, mantiene esa plaza tras sumar tres unidades. La tercera plaza es de Panamá que sumó su segundo empate y sigue cediendo terreno en la clasificación.