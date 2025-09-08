Centroamérica

Hinchas de Panamá lanzaron fuegos artificiales durante la madrugada en el hotel de la Selección de Guatemala

Los aficionados panameños lanzaron fuegos artificiales a altas horas de la madrugada en el hotel de concentración por la Eliminatoria Mundialista.

¡Qué locura! Las Eliminatorias Mundialistas de Concacaf son otra cosa cuando se trata de clasificar a una Copa del Mundo. Hoy se miden Panamá vs Guatemala, pero un hecho insólito sucedió en la madrugada de este lunes en suelo canalero.

Y es que hinchas panameños se instalaron afuera del hotel de concentración del equipo dirigido por Luis Fernando Tena, para lanzar fuegos artificiales con el objetivo de no dejar descansar a la delegación chapina.

Un video aficionado grabó el momento donde aficionados canaleros tiraron fuegos artificiales previo al compromiso de este lunes en el Estadio Rommel Fernández, cuyo horario es a las 7:30 PM hora de Honduras.

Es de resaltar que esta misma medida usaron varios aficionados de Guatemala en el hotel de concentración de El Salvador. No obstante, la estrategia no funcionó tras sufrir una dura derrota con gol de Harold Osorio.

Tocando el tema de la clasificación, ambos equipos llegan presionados a este partido por los resultados que sacaron en la jornada uno. Guatemala perdió sorpresivamente ante El Salvador y Panamá no pasó del empate ante Surinam.

Hoy también juega El Salvador ante Surinam. La selección del entrenador colombiano "Bolillo" Gómez tiene la gran oportunidad de escalar aún más con el primer lugar del grupo A de la Eliminatoria Mundialista.

DATO IMPORTANTE: El primer lugar del grupo A avanza directo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. FIFA da tres cupos directos al Mundial y otorga dos repechajes intercontinentales para marzo de 2025.

