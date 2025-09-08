Hinchas de Panamá lanzaron fuegos artificiales durante la madrugada en el hotel de la Selección de Guatemala

Es de resaltar que esta misma medida usaron varios aficionados de Guatemala en el hotel de concentración de El Salvador. No obstante, la estrategia no funcionó tras sufrir una dura derrota con gol de Harold Osorio.Tocando el tema de la clasificación, ambos equipos llegan presionados a este partido por los resultados que sacaron en la jornada uno. Guatemala perdió sorpresivamente ante El Salvador y Panamá no pasó del empate ante Surinam. Hoy también juega El Salvador ante Surinam. La selección del entrenador colombiano "Bolillo" Gómez tiene la gran oportunidad de escalar aún más con el primer lugar del grupo A de la Eliminatoria Mundialista.DATO IMPORTANTE: El primer lugar del grupo A avanza directo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. FIFA da tres cupos directos al Mundial y otorga dos repechajes intercontinentales para marzo de 2025.