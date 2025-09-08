Hinchas de Panamá lanzaron fuegos artificiales durante la madrugada en el hotel de la Selección de Guatemala

¡Qué locura! Las Eliminatorias Mundialistas de Concacaf son otra cosa cuando se trata de clasificar a una Copa del Mundo. Hoy se miden Panamá vs Guatemala, pero un hecho insólito sucedió en la madrugada de este lunes en suelo canalero.

Y es que hinchas panameños se instalaron afuera del hotel de concentración del equipo dirigido por Luis Fernando Tena, para lanzar fuegos artificiales con el objetivo de no dejar descansar a la delegación chapina.

Un video aficionado grabó el momento donde aficionados canaleros tiraron fuegos artificiales previo al compromiso de este lunes en el Estadio Rommel Fernández, cuyo horario es a las 7:30 PM hora de Honduras.