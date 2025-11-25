¡Bombazo! Dirigente de la Federación de Fútbol de El Salvador confirma al técnico para el proceso al 2030

La información de Bukele, hermano del presidente del país, disipo así las dudas sobre quién dirigirá a La Selecta en este importante ciclo. Esta decisión refleja un compromiso con la estabilidad técnica y la proyección de un proyecto a largo plazo para el fútbol salvadoreño.

La Selección de El Salvador ha tomado una decisión para el proceso rumbo al Mundial 2030, que incluye la continuidad del técnico colombiano Hernán Darío Gómez . Fue Yamil Bukele , candidato a la presidencia del Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), quien confirmó oficialmente que Gómez seguirá al mando de la selección nacional.

La noticia es significativa porque El Salvador no ha clasificado a una Copa del Mundo desde España 1982, lo que representa más de cuatro décadas de ausencia en la máxima cita del fútbol mundial. La continuidad de Bolillo Gómez busca romper con esta larga espera, apoyándose en la experiencia del entrenador colombiano, quien fue presentado oficialmente con la selección antes de la Copa Oro del 2025.

Yamil Bukele presentará formalmente el Plan Maestro del Fútbol Salvadoreño 2025-2029. Este plan es una hoja de ruta estratégica que busca renovar y fortalecer todo el fútbol cuscatleco, desde las bases hasta la selección mayor, con el objetivo de alcanzar el éxito internacional y consolidar el desarrollo deportivo. La presentación del plan forma parte de las acciones paralelas para mejorar la infraestructura y la gestión del fútbol en el país.

Hernán Darío Gómez es un técnico con amplia trayectoria en selecciones nacionales y clubes sudamericanos, conocido por su estilo directo y su capacidad para sacar lo mejor de sus plantillas como lo hizo con Ecuador y Panamá, a quienes los clasificó a su primera Copa del Mundo.

La permanencia del Bolillo en El Salvador hasta el ciclo del Mundial 2030 refleja la confianza del Comité Ejecutivo de la Fesfut y de los dirigentes deportivos, entre ellos Yamil Bukele, en continuar con un proyecto que busca dar frutos a largo plazo.