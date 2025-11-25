¡Bombazo! Dirigente de la Federación de Fútbol de El Salvador confirma al técnico para el proceso al 2030

La <b>Selección de El Salvador</b> ha tomado una decisión para el proceso rumbo al Mundial 2030, que incluye la continuidad del técnico colombiano<b> Hernán Darío Gómez</b>. Fue <b>Yamil Bukele</b>, candidato a la presidencia del Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), quien confirmó oficialmente que Gómez seguirá al mando de la selección nacional.La información de Bukele, hermano del presidente del país, disipo así las dudas sobre quién dirigirá a <b>La Selecta </b>en este importante ciclo. Esta decisión refleja un compromiso con la estabilidad técnica y la proyección de un proyecto a largo plazo para el fútbol salvadoreño.