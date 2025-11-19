Mundial 2026: Centroamérica dio vergüenza; el tremendo fracaso de la zona; la selección que dio la cara y clasificó

El <b>Mundial de 2026 </b>abría la posibilidad para que se configurara una representación centroamericana histórica, pero el sueño se fue desmoronando con el paso de las eliminatorias y finalmente <b>Panamá </b>será el único país de la región presente en la cita que reunirá por primera vez a 48 selecciones.Con las potencias de la Concacaf <b>Estados Unidos</b>, <b>México </b>y <b>Canadá </b>ausentes de las eliminatorias al ser las anfitrionas del Mundial, <b>Centroamérica </b>apostaba por meter al menos a dos selecciones de forma directa y otras dos en la repesca intercontinental.