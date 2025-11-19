Mundial 2026: Centroamérica dio vergüenza; el tremendo fracaso de la zona; la selección que dio la cara y clasificó

El Mundial de 2026 abría la posibilidad para que se configurara una representación centroamericana histórica, pero el sueño se fue desmoronando con el paso de las eliminatorias y finalmente Panamá será el único país de la región presente en la cita que reunirá por primera vez a 48 selecciones. Con las potencias de la Concacaf Estados Unidos, México y Canadá ausentes de las eliminatorias al ser las anfitrionas del Mundial, Centroamérica apostaba por meter al menos a dos selecciones de forma directa y otras dos en la repesca intercontinental.

Pero todo se vino al traste con el bajo rendimiento de la mayoría de las selecciones centroamericanas y el repunte de los equipos del Caribe, que fue la región que sí hizo historia con la primera clasificación de Curazao, el regreso de Haití a Copas del Mundo después de 52 años, y con Jamaica y Surinam con los boletos a la repesca intercontinental.

Costa Rica y el fracaso del mexicano Miguel 'Piojo' Herrera

La selección centroamericana con más participaciones en mundiales, con seis, aspiraba a sumar su cuarta en forma consecutiva, pero al mando del entrenador mexicano Miguel Herrera firmó una de las peores eliminatorias que se recuerden en el país. En un grupo en el que Haití obtuvo el boleto directo, y que completaba Honduras y Nicaragua, la selección de Costa Rica apenas ganó un partido, un rendimiento que no pudieron corregir los veteranos Keylor Navas, Celso Borges, Joel Campbell y Kendall Waston, quienes fueron llamados de urgencia por el seleccionador para apoyar a un grupo de jóvenes jugadores.

Reinaldo Rueda no pudo repetir la fórmula con Honduras

Con tres mundiales en su historia, la Selección de Honduras buscaba regresar a la máxima cita del fútbol tras dos ediciones ausente, pero fracasó con un pobre rendimiento. La Bicolor apostó por el entrenador colombiano Reinaldo Rueda, quien la había llevado al Mundial de 2010, pero la fórmula no surtió efecto y se quedó fuera por la inédita derrota en Nicaragua y por empatar sin goles los dos partidos ante Costa Rica.

Panamá saca la cara en Centroamérica

Panamá aguantó las críticas que en algún momento arreciaron sobre su entrenador, el danés Thomas Christiansen, y a pesar de quedar fuera del Mundial de Qatar 2022, apostó por el proceso.

Un proceso largo, difícil de ver en Centroamérica, le dio a la talentosa generación de los canaleros el premio de clasificar de forma directa e invicta al Mundial 2026, el segundo de su historia, y como líder de su grupo por encima de Surinam, Guatemala y El Salvador.

El sueño roto de Guatemala, El Salvador y Nicaragua