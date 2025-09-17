Emilio defiende al Choco y asegura que Costa Rica no es más: "El que menosprecie a Honduras, no sabe de fútbol"

Tras dos jornadas disputadas en la ronda final, la escuadra hondureña suma cuatro puntos y los ticos apenas cuentan con dos unidades, por lo que los costarricenses están al borde del tiro de gracia y pese a todo esto, en las últimas horas ratificaron a Miguel Piojo Herrera como su estratega.

Cada vez falta menos para el trascendental duelo que protagonizarán las selecciones de Honduras y Costa Rica por las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México.

Emilio Izaguirre es uno de los futbolistas más importantes en la historia del fútbol hondureño y por lo tanto, su opinión es de vital importante para el juego que se realizará el próximo 9 de octubre en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

En charla con Diario DIEZ, el Director Deportivo del Motagua se mostró contento por la mejoría del conjunto azul de la mano de Javier López y no ocultó su emoción a la hora de hablar de la Selección Nacional de Honduras.

La leyenda del Celtic advirtió de que la H no es inferior a Costa Rica y por lo tanto dejó una advertencia para todos aquellos que consideran que no es favorita para el clásico centroamericano. Además, defendió al Choco Lozano pese a las críticas que ha recibido el artillero hondureño.

Su valoración tras el triunfo de Motagua ante Platense



Gracias a Dios se nos dio el resultado, lo que veníamos a San Pedro Sula. Bueno, lo importante son esos tres puntos, hay que seguir trabajando, viene un partido importante en casa (ante Juticalpa FC) y ojalá sumemos.

SIMULADOR MUNDIALISTA: pronóstica cómo le irá a cada selección de Concacaf rumbo al Mundial 2026

La Selección Nacional de Honduras y la batalla ante Costa Rica



Como dije anteriormente, si yo le pregunto a cualquier exjugador como Wilson Palacios, Maynor, David Suazo, Muma Bernárdez o Carlos Pavón, ellos quieren estar jugando. Esos son los partidos que nos gustan a todos los jugadores, esos juegos con presión, son bonitos, de mucha determinación para una clasificación a una Copa del Mundo, esos son los partidos lindos donde nosotros recordamos cada encuentro que hemos jugado, esos son los juegos que uno vive para toda la vida.



Eso le va a tocar a los jugadores, hacer historia o mirar. Pero ojalá primero Dios puedan hacer historia, que sumen ese partido tan importante, le sacarían cinco puntos a Costa Rica y luego cerrar esa llave de fecha FIFA ante Haití en Tegucigalpa para sumar más unidades. Ojalá que los dos partidos se puedan ganar para estar más cerca de la clasificación y hacer historia para ellos, que toda Honduras los recuerde por siempre, creo que es algo muy bonito. Como dije en su momento, quisiera prepararme y estar con ellos jugando, pero uno ya no puede y ahora los muchachos deben de hacer historia para su carrera.​​​​​​

Cuáles son sus palabras para jugadores como Denis Meléndez, uno de los llamados a la H



Ellos están fuertes. Denis es un muchacho muy humilde, que viene de menos a más, en el Vida demostró mucha capacidad y por eso vino al Motagua. Es un volante mixto que da mucha energía y dinámica al equipo, ojalá se le puedan dar las cosas en la Selección Nacional de Honduras.​​​​​​

Defiende al Choco Lozano de las críticas



Yo siempre he dicho que Choco Lozano es uno de los mejores líderes que ha tenido Honduras. Jugó en España no por ser buena persona, no por ser cualquier jugador, es un buen futbolista y por eso está en México en el Santos Laguna. Tiene que llenarse de confianza y será importante para Honduras en esta fase final, tiene la experiencia para ser determinante y seguir triunfando en su carrera.