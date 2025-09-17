Emilio defiende al Choco y asegura que Costa Rica no es más: "El que menosprecie a Honduras, no sabe de fútbol"

Cada vez falta menos para el trascendental duelo que protagonizarán las selecciones de <b>Honduras </b>y <b>Costa Rica </b>por las eliminatorias de Concacaf rumbo al <b>Mundial 2026 </b>que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México.Tras dos jornadas disputadas en la ronda final, la escuadra hondureña suma cuatro puntos y los ticos apenas cuentan con dos unidades, por lo que los costarricenses están al borde del tiro de gracia y pese a todo esto, en las últimas horas ratificaron a <b>Miguel Piojo Herrera </b>como su estratega.