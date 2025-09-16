Keylor Navas habla del duelo contra Honduras y es autocrítico: “Lo que hemos hecho hasta ahora no nos ha alcanzado”

El arquero destacó la importancia de la fe, el compromiso y la unión para enfrentar los retos de la eliminatoria, incluyendo el crucial duelo ante Honduras . Además, reconoció que el inicio no ha sido el esperado, pero insistió en que el esfuerzo y el trabajo diario no deben ponerse en duda.

En medio de la incertidumbre que atraviesa la Selección de Costa Rica , el guardameta Keylor Navas habló con franqueza sobre la situación del equipo, el trabajo del cuerpo técnico y la responsabilidad que tienen los jugadores de revertir los resultados.

En una corta intervención con Yashin Quesada, el guardameta de los Pumas de México, adujo que el partido contra la escuadra hondureña del próximo 9 de octubre sera "durísimo", sin ahondar mucho sobre el duelo.

"Yo creo que es normal (que haya preocupación) por los resultados, pero tenemos que tener fe. Para nosotros lo más importante es que vamos a trabajar, que tenemos un compromiso de que como costarricenses queremos que Costa Rica vaya al Mundial y vamos a unirnos. Vamos a tener fe y yo creo que cuando uno trata de hacer las cosas por excelencia, los resultados van a llegar", mencionó Navas.

Consultado sobre el proceso de Migue Herrera, dijo. "Es una situación difícil. Esas son decisiones que nunca las toman los futbolistas, sino el comité. Yo sí puedo hablar como futbolista y del trabajo que hemos hecho con Miguel, de lo profesional que es, de lo que ha hecho, del trabajo que hacemos. Entrenamos muchas cosas, nos esforzamos mucho. Lamentablemente, en el fútbol no siempre las cosas salen como uno quiere".

Y añadió. "Tuvimos un inicio de eliminatoria complicado, pero lo que no se puede poner en tela de juicio nunca es el trabajo que se hace. Nos esforzamos, entrenamos a doble sesión. Hay muchas cosas que tal vez no reflejan el resultado que hemos tenido hasta ahora. Eso es lo que yo puedo decir de la Selección. Nosotros estamos ahí para aportar y para darlo todo. También creo que como futbolistas tenemos responsabilidad de los resultados".