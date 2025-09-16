Hendry Thomas y su nueva etapa como dirigente: Jugadores que recomendaría a Inglaterra, Sudáfrica 2010 y el golpe que le dejó el fútbol

<b>— Me llama la atención eso del pasaporte. ¿Qué sufrimiento o qué vicisitudes pasó en Inglaterra al tener pasaporte hondureño?</b><br /><br />Lo que pasa es que cuando llegas y eres hondureño, si ellos tienen que elegir entre un jugador hondureño o uno camerunés, senegalés, paraguayo o uruguayo, siempre nos tocaba trabajar el doble. Roberto Martínez siempre decía que a Maynor Figueroa y a mí, porque él estuvo con Roger y Juan Carlos García, le encantaba el hondureño porque si le decía que corriera un kilómetro, el hondureño corría kilómetro y medio o dos. Eso fue algo que dejamos y fue bueno. Ojalá más hondureños puedan llegar a esa liga. Para mí, con respeto a las demás, es la mejor del mundo, porque no te da chance de relajarte.<b>—¿Sigue teniendo contacto con el técnico Roberto Martínez?</b><br /><br />Sí, sí, siempre hablamos con él. Incluso lo que estamos hablando como entrenador, le hice ver que quería los cursos y me dijo que, si a mí me servía poder estar en Portugal con él, se lo hiciera saber. Las puertas siempre están abiertas. Hace como año y medio estuvimos en Manchester, que me invitaron a un partido de leyendas, y ahí pudimos hablar con el míster. Las puertas están abiertas, ya sea para mí o para el hijo del viento. Pero vamos paso a paso.<b>— Ahora bien, el tema de las puertas abiertas. Tanto usted como Maynor, ¿no dejaron puertas abiertas en Wigan como para recomendar futbolistas, para que haya un puente de hondureños a Inglaterra?</b><br /><br />Siempre está. Aquí es cumplir los requisitos. En aquel momento era un porcentaje de partidos de Selección, en este momento no lo sé. Pero te aseguro que, si nos tocara hablar por algún jugador, ellos no lo pensarían por el legado que dejamos ahí. Eso sí, hay que ver cuál es el jugador que pueda jugar y crecer en esa liga, no ir solo por estar, sino para lograr el objetivo. Creo que ahorita están en segunda división y tercera, entonces hay que subir a la segunda y aspirar a la Premier.<b>— Dígame tres futbolistas de Liga Nacional, sin pensarlo, que mandaría ahora mismo a Europa, o digamos al Wigan.</b><br /><br />Me gusta mucho el de Motagua, Christopher Meléndez. Siempre he sido un jugador al que le encanta Elmer Güity, siempre lo dije. Y otro jugador, el de Marathón, el volante, Tomás Sorto. Son jugadores que a mí en realidad me gustan.<b>— ¿El Búho Meléndez? Es un futbolista que se ha llenado de críticas, pero juega con todos los técnicos.</b><br /><br />No sé, pero te digo honestamente: yo lo veo y, por sus condiciones, es un jugador que a mi punto de vista puede jugar en cualquier equipo. Es un jugador potente, que no se para, siempre quiere ganar. Siempre se lo dije a Marvin Chávez, es uno de los jugadores que en realidad me gustan. Por otro lado, siempre he sido fan de Elmer Güity, es un jugador que siempre decía que era para más. Se ha ido quedando, pero si tiene ganas, las condiciones están ahí y todavía puede ser tomado en cuenta en la Selección.<br /><br />Quizás no logró entender sus capacidades ni el nivel que pudo haber alcanzado. Yo sigo hablando con él y a veces me toca jalarle la oreja, porque lo tuve en Olimpia. Es un jugador al que le veía condiciones que son pocos los que tienen. Como en el tiempo de Wilson, de Boniek, jugadores que empiezan como defensores y después van a la segunda línea, incluso como falso nueve. Yo lo miraba y decía: “este es de otro nivel”. Pero el fútbol, cuando haces las cosas bien, te premia, y cuando no las haces tan bien, te castiga. Espero que él, porque aún es joven, pueda retomar el camino para volver a la Selección.<br /><br /><b>—El profesor Rueda, ¿qué papel jugó en ese grupo?</b><br /><br />Cuando Rueda llegó, transmitió un mensaje claro: “¿Quién les garantiza que estarán en la próxima eliminatoria?” Fue un cambio de chip total. Nos hizo entender que cada partido era decisivo.<b>— ¿Qué recuerdos tiene de Pery Martínez?</b><br /><br />Era mi hermanito, siempre alegre junto con Marvin, un jugador que amaba estar en la selección. Me golpeó duro cuando murió; lo había visto un mes antes en Miami. Siempre recordaré sus bromas, anécdotas y alegría. Por ejemplo, una vez Marvin Chávez se enojó con Pery en un rondo porque tiró sal en vez de sudar ja, ja, ja, y se quedó uno o dos días sin hablarle. Son recuerdos bonitos que quedan en el corazón.