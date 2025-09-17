Javier López deja claro cómo se encuentra John Kleber y se rinde ante jugador de Platense: "Me tiene enamorado ese..."

<b>Javier López</b> se mostró firme respecto a la 'inocente' expulsión de <b>Ricky Zapata </b>en el primer tiempo, destacando la importancia de mantener la compostura y no quedar con diez jugadores en situaciones como la ocurrida hoy ante <b>Platense</b>. “No podemos quedarnos con diez por una acción como la que se realizó el día de hoy, bajo ningún concepto”, comenzó diciendo el técnico de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/motagua-impone-platense-mantiene-el-invicto-de-javier-lopez-apertura-2025-EA27416552" target="_blank">Motagua</a></b>.A pesar de haberse quedado con 10 hombre, López destacó la actitud de su equipo, que logró sobreponerse a la expulsión y luchó hasta el final para asegurar la victoria. “Me sirvió también para ver otra cara del equipo que me agradó. Me agradó como todos, todos se esforzaron al máximo por no perder este partido", añadió.