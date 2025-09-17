OFICIAL: el Olimpia vs Olancho FC se suspende; confirman cuándo se continuará el partido: Potros tiene la ventaja mínima

Olimpia estaba cayendo por la mínima ante Olancho FC en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, en duelo correspondiente a la jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.



Sin embargo, el duelo entre Albos y Potros fue detenido por Said Martínez, árbitro del partido, debido a la fuerte lluvia que cae en la capital del país. La lluvia no ha parado desde el inicio del encuentro, lo que ha provocado que el balón ya no ruede y el espectáculo no sea el mejor debido a estas condiciones.



OFICIAL: el Olimpia vs Olancho FC se suspende. El partido se continuará mañana jueves 18 de septiembre a las 10 de la mañana para completar los 39 minutos (más el tiempo añadido) que faltan en el coloso capitalino.