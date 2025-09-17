OFICIAL: el Olimpia vs Olancho FC se suspende; confirman cuándo se continuará el partido: Potros tiene la ventaja mínima

<b>Olimpia </b>estaba cayendo por la mínima ante <b>Olancho FC </b>en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, en duelo correspondiente a la jornada 10 del <b>Apertura 2025 </b>de la <b>Liga Nacional de Honduras</b>.<br /><br />Sin embargo, el duelo entre Albos y Potros fue detenido por Said Martínez, árbitro del partido, debido a la fuerte lluvia que cae en la capital del país. La lluvia no ha parado desde el inicio del encuentro, lo que ha provocado que el balón ya no ruede y el espectáculo no sea el mejor debido a estas condiciones.<br /><br /><b>OFICIAL: el Olimpia vs Olancho FC se suspende. </b>El partido se continuará mañana jueves 18 de septiembre a las 10 de la mañana para completar los 39 minutos (más el tiempo añadido) que faltan en el coloso capitalino.