Se conoce el estado de la lesión de Edwin Rodríguez: ¿Estará ante Costa Rica y Haití por la Eliminatoria Mundialista?

Días después de la lesión que lo sacó del partido en el recinto sampedrano, el futbolista se hizo los exámenes médicos pertinentes donde se descartó una fractura tras lesionarse y sonar las alarmas en la<b> Selección de Honduras y Olimpia. </b>DIEZ conoció que el jugador merengue está en observación, sin embargo, el mediocampista aún siente dolor en el sitio de fractura del metatarsiano y no estaría disponible para el encuentro de esta noche ante <b>Olancho FC en el Estadio Nacional. </b>La parte médica de<b> Olimpia</b> sigue evaluando la recuperación de Rodríguez que es pieza clave en el engranaje de la <b>Selección de Honduras</b> que comanda el colombiano <b>Reinaldo Rueda. </b>Olimpia y la Selección de Honduras tienen meses sumamente importantes. El <b>Rey de Copas </b>se mide ante Cartaginés en cuartos de final de <b>Copa Centroamericana</b> y la <b>Bicolor </b>recibe a Costa Rica y Haití por la Eliminatoria Mundialista.