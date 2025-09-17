Se conoce el estado de la lesión de Edwin Rodríguez: ¿Estará ante Costa Rica y Haití por la Eliminatoria Mundialista?

El Honduras vs Costa Rica por la tercera jornada de la Eliminatoria Mundialista está a la vuelta de la esquina, pero Reinaldo Rueda tiene los dedos cruzados para contar con el volante hondureño Edwin Rodríguez.

El talentoso mediocampista nacido en Quimistán, Santa Bárbara, se lesionó en el compromiso entre Olimpia vs Génesis PN por la jornada nueve del torneo Apertura en partido que se disputó en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.

Eduardo Espinel fue precavido y sacó al mediocentro que sintió un dolor en el quinto metatarsiano del pie derecho, la misma zona que se fracturó en la final ida contra Motagua por el torneo Apertura 2024 del balompié catracho.