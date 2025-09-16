Liga Nacional

Andrés Salazar le abre las puertas a la Selección de Honduras y responde sobre la lesión de Édrick Menjívar

El portero de Olimpia mencionó que está listo para tomar la titularidad del equipo merengue y abre la posibilidad de jugar para la Selección de Honduras.

La lesión de Édrick Menjívar en el Olimpia vs Génesis PN le abrió las puertas a Andrés Salazar de convertirse en el portero merengue en la jornada nueve del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

A Salazar le tocó entrar de cambio para reemplazar al guardián hondureño que este martes volvió a los entrenos, tras salir tironeado en el cotejo ante los "perrunos".

Previo al cotejo ante potros, el portero colombiano Andrés Salazar charló ante los medios de prensa y mencionó que ha estado trabajando para este momento. Otro punto importante que se tocó es sobre una posible nacionalidad para defender los colores de la Selección Nacional de Honduras.

LA CONFERENCIA DE PRENSA

¿Es momento de aprovechar la titularidad ante la posible baja de Édrick Menjívar?
Sí, claro, uno siempre tiene que estar preparado para cuando a uno le toque la oportunidad, aportar también ese granito de arena para seguir en este proyecto que es paso a paso. Y bueno, se me dio la posibilidad, la oportunidad contra Génesis. Gracias a Dios se ganó, que es lo importante, y ahora esperar Dios mediante.

¿Genera presión ser el portero titular?
Claro, uno siempre tiene presión en los diferentes equipos donde uno esté. Siempre implica una gran responsabilidad y más por esta posición en la en la que uno se encuentra. También Édrick viene haciendo las cosas muy bien y bueno, esperemos que si me llega a tocar también seguir también con ese legado que ha venido haciendo.

Cuéntanos de dónde se viene eso de que te pongas la camisa de la Selección Nacional de Honduras
La verdad, a Honduras le tengo un gran cariño. Desde el primer momento que estuve acá en Honduras, la primera vez, siempre me han acogido de una excelente manera. Igualmente a mi familia, a mi esposa, nos han tratado de una excelente manera. Nos han hecho sentir como en casa. Y desde ese momento viene el amor acá por este gran país. En cuanto a la parte de la selección, yo tengo la convicción que Dios me diera ante todo va a salir de la mejor manera y hay que soñar con ese mundial.

¿Y cómo te visualizas en los próximos meses con ese escudo de la Olimpia, representándolo de la mejor manera?
Sí, claro. Como lo decís, me visualizo haciendo las cosas de la mejor manera para representar este escudo de una excelente manera, pudiendo también aprovechar las oportunidades que me toquen y también seguir aportando mi granito de arena a esta institución.

Andrés Salazar tuvo minutos en el duelo entre Olimpia vs Génesis PN. FOTO: Estalin Irías.

(Mario O. Figueroa)

Se viene el duelo ante Olancho FC
Sabemos que es indispensable mantener el arco en cero porque sabemos que también somos un equipo que anotamos bastante. Entonces, si Dios mediante podemos mantener ese arco en cero, vamos a estar muy cerca de la victoria. Igualmente, sabemos que Olancho es un gran rival, que tiene grandes jugadores, jugadores también de experiencia, que también vienen haciendo un excelente torneo.

¿Cómo te proyectas en Olimpia para poder quitarle eso al portero de la Selección Nacional?
Y si por más de pronto de que uno no esté jugando regularmente, uno siempre tiene que estar trabajando para estar preparado para cuando uno le toque la oportunidad de hacer las cosas de la mejor manera y saber aprovechar esos momentos que a uno le correspondan.

¿Se ha imaginado poder defender la bandera de Honduras?
Para mí sería un orgullo. Primero nacionalizar menos de que se me dé la posibilidad y la oportunidad de ya ser parte de este país, también de sus orígenes, aunque no lo seamos de sangre, de cuerpo, de corazón. Ser parte ya del pueblo hondureño, Dios mediante. Y bueno, si se da la posibilidad, bienvenido. También para mí sería un orgullo, como siempre lo he manifestado por todo el cariño y el amor que le tengo a este país.

Sobre Yustin Arboleda
Él también, por más de que sea colombiano, él se considera también un hondureño más, donde está muy agradecido también con este país, porque le ha abierto las puertas durante muchos años y le ha dado muchísimas cosas. Él dice que es un privilegio y un honor poder vestir la camiseta de la Selección.

