Andrés Salazar le abre las puertas a la Selección de Honduras y responde sobre la lesión de Édrick Menjívar

<b>Se viene el duelo ante Olancho FC</b><br />Sabemos que es indispensable mantener el arco en cero porque sabemos que también somos un equipo que anotamos bastante. Entonces, si Dios mediante podemos mantener ese arco en cero, vamos a estar muy cerca de la victoria. Igualmente, sabemos que Olancho es un gran rival, que tiene grandes jugadores, jugadores también de experiencia, que también vienen haciendo un excelente torneo.<b>¿Cómo te proyectas en Olimpia para poder quitarle eso al portero de la Selección Nacional? </b><br />Y si por más de pronto de que uno no esté jugando regularmente, uno siempre tiene que estar trabajando para estar preparado para cuando uno le toque la oportunidad de hacer las cosas de la mejor manera y saber aprovechar esos momentos que a uno le correspondan.<b>¿Se ha imaginado poder defender la bandera de Honduras?</b><br />Para mí sería un orgullo. Primero nacionalizar menos de que se me dé la posibilidad y la oportunidad de ya ser parte de este país, también de sus orígenes, aunque no lo seamos de sangre, de cuerpo, de corazón. Ser parte ya del pueblo hondureño, Dios mediante. Y bueno, si se da la posibilidad, bienvenido. También para mí sería un orgullo, como siempre lo he manifestado por todo el cariño y el amor que le tengo a este país.<b>Sobre Yustin Arboleda</b><br />Él también, por más de que sea colombiano, él se considera también un hondureño más, donde está muy agradecido también con este país, porque le ha abierto las puertas durante muchos años y le ha dado muchísimas cosas. Él dice que es un privilegio y un honor poder vestir la camiseta de la Selección.