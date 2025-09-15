Liga Nacional

Messiniti le mete presión a Alexy Vega y Platense tiene al mejor suplente: así está la tabla de goleadores en Honduras

Se han desarrollado nueve jornadas en el presente torneo Apertura y Marathón tiene a dos artilleros.

  • Messiniti le mete presión a Alexy Vega y Platense tiene al mejor suplente: así está la tabla de goleadores en Honduras

    Nicolás Messiniti, "Gio" Puerto y Alexy Vega, ocupan el podio de la tabla de goleadores.
2025-09-15

Con la finalización de la jornada 9 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras el Marathón se quedó en la cima con 18 puntos desplazando al Olimpia con 17.

Sin embargo, la tabla de goleadores sigue encendida y Alexy Vega no ha logrado marcar en las últimas dos jornadas. Se le han acercado bastante al delantero de Marathón.

Tabla de posiciones en Honduras: Real España se olvida de ganar, vuelve a fallar y le pasa factura

Su compañero en el Monstruo Verde, el argentino Nicolás Messiniti, ha despertado y le metió presión al delantero nacional. El sudamericano ha escalado.

Alexy Vega tiene 8 goles en el presente torneo Apertura, siendo el lÍder solitario. Pero en la segunda plaza se encuentra Giovani Puerto, atacante de 23 años.

El delantero de Platense cuenta con 7 anotaciones en su estreno en la primera división de Honduras, sin embargo, resalta que es el sustituto ideal en el Tiburón. No es titular y es la solución máxima como suplente.

En la tercera plaza se encuentra el argentino Nicolás Messiniti, quien también se estrena en el campeonato nacional y ahora cuenta con 6 dianas. Su último fue en la victoria contra CD Choloma.

El Olancho FC tiene a su goleador y es el uruguayo Rodrigo de Olivera, que cuenta con 5 anotaciones. Mientras que atrás viene una lista de 4 futbolistas con 4 celebraciones cada uno.

ASÍ MARCHA LA TABLA DE GOLEADORES EN HONDURAS

Messiniti le mete presión a Alexy Vega y Platense tiene al mejor suplente: así está la tabla de goleadores en Honduras
Unirme al canal de noticias
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
Liga Nacional de Honduras
|
Tabla de goleadores
|
Alexy Vega
|
Marathón
|