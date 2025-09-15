Messiniti le mete presión a Alexy Vega y Platense tiene al mejor suplente: así está la tabla de goleadores en Honduras

Sin embargo, la tabla de goleadores sigue encendida y Alexy Vega no ha logrado marcar en las últimas dos jornadas. Se le han acercado bastante al delantero de Marathón.

Con la finalización de la jornada 9 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras el Marathón se quedó en la cima con 18 puntos desplazando al Olimpia con 17.

Su compañero en el Monstruo Verde, el argentino Nicolás Messiniti, ha despertado y le metió presión al delantero nacional. El sudamericano ha escalado.

Alexy Vega tiene 8 goles en el presente torneo Apertura, siendo el lÍder solitario. Pero en la segunda plaza se encuentra Giovani Puerto, atacante de 23 años.

El delantero de Platense cuenta con 7 anotaciones en su estreno en la primera división de Honduras, sin embargo, resalta que es el sustituto ideal en el Tiburón. No es titular y es la solución máxima como suplente.

En la tercera plaza se encuentra el argentino Nicolás Messiniti, quien también se estrena en el campeonato nacional y ahora cuenta con 6 dianas. Su último fue en la victoria contra CD Choloma.

El Olancho FC tiene a su goleador y es el uruguayo Rodrigo de Olivera, que cuenta con 5 anotaciones. Mientras que atrás viene una lista de 4 futbolistas con 4 celebraciones cada uno.

ASÍ MARCHA LA TABLA DE GOLEADORES EN HONDURAS