Messiniti le mete presión a Alexy Vega y Platense tiene al mejor suplente: así está la tabla de goleadores en Honduras

Su compañero en el Monstruo Verde, el argentino <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/besos-messiniti-fiesta-ultimo-fichaje-marathon-yankel-tristeza-choloma-honduras-AB27376600#image-1" target="_blank">Nicolás Messiniti</a></b>, ha despertado y le metió presión al delantero nacional. El sudamericano ha escalado.Alexy Vega tiene 8 goles en el presente torneo Apertura, siendo el lÍder solitario. Pero en la segunda plaza se encuentra <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/erick-puerto-el-goleador-de-liga-nacional-honduras-donde-es-ofertas-GK26977980" target="_blank">Giovani Puerto</a></b>, atacante de 23 años.El delantero de Platense cuenta con 7 anotaciones en su estreno en la primera división de <b>Honduras</b>, sin embargo, resalta que es el sustituto ideal en el Tiburón. No es titular y es la solución máxima como suplente.En la tercera plaza se encuentra el argentino<b> Nicolás Messiniti</b>, quien también se estrena en el campeonato nacional y ahora cuenta con 6 dianas. Su último fue en la victoria contra CD Choloma.El Olancho FC tiene a su goleador y es el uruguayo<b> Rodrigo de Olivera,</b> que cuenta con 5 anotaciones. Mientras que atrás viene una lista de 4 futbolistas con 4 celebraciones cada uno.<b>ASÍ MARCHA LA TABLA DE GOLEADORES EN HONDURAS</b>