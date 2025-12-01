Liga Nacional

Concacaf nombra árbitros hondureños para dirigir el partido de la gran final de Copa Centroamericana

Una terna hondureña ha sido elegida por la Concacaf y estará apoyados de un panameño.

2025-12-01

La gran final de la Copa Centroamericana llega a su capítulo decisivo y Guatemala será el epicentro de un duelo histórico. Xelajú MC y Liga Deportiva Alajuelense definirán al nuevo campeón del torneo en un estadio Cementos Progreso que promete estar repleto, con un ambiente vibrante y la expectativa al máximo.

Después del empate 1-1 en Costa Rica, el título queda completamente abierto y ambos equipos llegan con realidades distintas, pero con la misma ambición: levantar el trofeo más importante de la región.

La Concacaf destaca el arbitraje hondureño y es por ello que le ha dado la responsabilidad que este duelo de la gran final sea dirigido por silbantes del país.

Nelson Salgado, estará acompañado por Gerson Orellana y José Espinoza, el cuarto árbitro será el panameños Fernando Morón. Los mexicanos Diana Pérez VAR y Erick Miranda AVAR1 completan los encargados del partido que decidirá al campeón de la edición 2025.

El silbante hondureño estará a cargo de su tercer partido en la edición 2025. Anteriormente dirigió el triunfo tres goles a dos de Sporting San Miguelito y Plaza Amador y la victoria un gol a cero de Alianza contra Managua.

UN DATO CURIOSO QUE ILUSIONA A LOS TICOS

En los tres partidos que Alajuelense ha disputado con Nelson Salgado participando, los Manudos nunca han perdido. En el 2024 fue el cuarto árbitro en el triunfo 4-3 de Alajuela en el estadio Jorge Mágico González.

Además, en la edición 2023 dirigió en los triunfos 3-1 contra el Marathón en el estadio Alejandro Morera Soto y 3-1 contra Cartaginés en el Fello Meza.

El duelo de la gran final entre Xelajú y Alajuelense está pactado para dar inicio este miércoles a partir de las 8:00 de la noche.

