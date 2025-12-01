Concacaf nombra árbitros hondureños para dirigir el partido de la gran final de Copa Centroamericana

La gran final de la Copa Centroamericana llega a su capítulo decisivo y Guatemala será el epicentro de un duelo histórico. Xelajú MC y Liga Deportiva Alajuelense definirán al nuevo campeón del torneo en un estadio Cementos Progreso que promete estar repleto, con un ambiente vibrante y la expectativa al máximo. Después del empate 1-1 en Costa Rica, el título queda completamente abierto y ambos equipos llegan con realidades distintas, pero con la misma ambición: levantar el trofeo más importante de la región.

La Concacaf destaca el arbitraje hondureño y es por ello que le ha dado la responsabilidad que este duelo de la gran final sea dirigido por silbantes del país. Nelson Salgado, estará acompañado por Gerson Orellana y José Espinoza, el cuarto árbitro será el panameños Fernando Morón. Los mexicanos Diana Pérez VAR y Erick Miranda AVAR1 completan los encargados del partido que decidirá al campeón de la edición 2025. El silbante hondureño estará a cargo de su tercer partido en la edición 2025. Anteriormente dirigió el triunfo tres goles a dos de Sporting San Miguelito y Plaza Amador y la victoria un gol a cero de Alianza contra Managua.