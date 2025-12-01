Concacaf nombra árbitros hondureños para dirigir el partido de la gran final de Copa Centroamericana

La Concacaf destaca el arbitraje hondureño y es por ello que le ha dado la responsabilidad que este duelo de la gran final sea dirigido por silbantes del país.Nelson Salgado, estará acompañado por Gerson Orellana y José Espinoza, el cuarto árbitro será el panameños Fernando Morón. Los mexicanos Diana Pérez VAR y Erick Miranda AVAR1 completan los encargados del partido que decidirá al campeón de la edición 2025.El silbante hondureño estará a cargo de su tercer partido en la edición 2025. Anteriormente dirigió el triunfo tres goles a dos de Sporting San Miguelito y Plaza Amador y la victoria un gol a cero de Alianza contra Managua.