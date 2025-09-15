Tabla de posiciones en Honduras: Real España se olvida de ganar, vuelve a fallar y le pasa factura

La Máquina se olvidó de ganar y los Caninos poco a poco siguen sumando en el campeonato, todo terminó empatado 1-1 ante una buena cantidad de aficionados presentes.

El torneo Apertura vio finalizada la jornada 9 donde el último partido lo protagonizaron este lunes 15 de septiembre en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz el Génesis PN y Real España.

Real España lleva cinco jornadas consecutivas sin obtener el triunfo, en esta mala racha han acumulado dos empates y tres derrotas. Irreconocible lo del club liderado por el técnico costarricense Jeaustin Campos.

Génesis PN llegó a 7 puntos en la novena posición y Real España se encuentra posicionado en la séptima plaza del torneo Apertura con 11 unidades, muy lejos de lo que esperaban previo al desarrollo del cierre de la última vuelta.

Es el Marathón quien volvió a la cima del torneo Apertura con 18 puntos producto de su victoria de 1-0 sobre el CD Choloma. Superaron al Olimpia, que no jugó en esta fecha 9, y que cuenta con 17 unidades.

ASÍ ESTÁ LA TABLA DE POSICIONES EN HONDURAS