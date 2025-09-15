Tabla de posiciones en Honduras: Real España se olvida de ganar, vuelve a fallar y le pasa factura

Real España lleva <b>cinco jornadas consecutivas</b> sin obtener el triunfo, en esta mala racha han acumulado dos empates y tres derrotas. Irreconocible lo del club liderado por el técnico costarricense Jeaustin Campos.Génesis PN llegó a 7 puntos en la novena posición y<b> Real España</b> se encuentra posicionado en la séptima plaza del torneo Apertura con 11 unidades, muy lejos de lo que esperaban previo al desarrollo del cierre de la última vuelta.Es el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/messiniti-devolvio-marathon-cima-torneo-apertura-apretado-contra-choloma-honduras-CB27376004" target="_blank">Marathón</a></b> quien volvió a la cima del torneo Apertura con 18 puntos producto de su victoria de 1-0 sobre el CD Choloma. Superaron al Olimpia, que no jugó en esta fecha 9, y que cuenta con 17 unidades.<b>ASÍ ESTÁ LA TABLA DE POSICIONES EN HONDURAS</b>