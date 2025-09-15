Así se jugará la jornada 10 en Honduras: fechas, sedes, horarios confirmados y dónde verlos por TV

Llama la atención que entre miércoles y jueves 17 y 18 de septiembre se disputarán 4 partidos, quedará uno programado para una semana después. El Olimpia regresa a la acción luego de descansar en la jornada 9.

La jornada 9 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras es historia y se viene la fecha 10, que marcará el cierre de la primera vuelta del presente campeonato.

Este miércoles 17 de septiembre la actividad de la jornada 10 comienza desde las 5:15 de la tarde en el estadio Morazán de San Pedro Sula cuando el Platense reciba al Motagua.

Mientras que a las 7:30 pm, en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa el Olimpia que enfrenta al Olancho FC. El León llega con la misión de volver a la cima del torneo Apertura.

Mientras que el jueves 18 de septiembre se juegan otros dos encuentros. A las 5:15 pm, en el estadio Emilio Williams de Choluteca los Lobos de la UPNFM reciben al líder Marathón.

Y desde las 7:30 pm, en el estadio Rubén Deras de la ciudad de Choloma, el CD Choloma no tiene margen de error frente a un Victoria que también la pasa mal en el campeonato.

Juticalpa vs Génesis PN es el juego que corresponde al cierre de la jornada 10, pero el encuentro se desarrollará hasta el miércoles 24 de septiembre y será en el estadio Óscar Peralta de la comunidad de San Francisco de la Paz.

ASÍ SE JUGARÁ LA JORNDA 10

Miércoles 17 de septiembre

5:15 pm: Platense vs Motagua

Estadio: Morazán

7:30 pm: Olimpia vs Olancho FC

Estadio: Nacional Chelato Uclés

Jueves 18 de septiembre

5:15 pm: Lobos UPNFM vs Marathón

Estadio: Emilio Williams

7:30 pm: CD Choloma vs Victoria

Estadio: Rubén Deras

Miércoles 24 de septiembre

3:00 pm: Juticalpa vs Génesis PN

Estadio: Óscar Peralta

Todos los partidos serán transmitidos por el canal Deportes TVC.