Así se jugará la jornada 10 en Honduras: fechas, sedes, horarios confirmados y dónde verlos por TV

Este miércoles 17 de septiembre la actividad de la jornada 10 comienza desde las 5:15 de la tarde en el estadio Morazán de San Pedro Sula cuando el Platense reciba al Motagua.Mientras que a las 7:30 pm, en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa el Olimpia que enfrenta al Olancho FC. El León llega con la misión de volver a la cima del torneo Apertura.Mientras que el jueves 18 de septiembre se juegan otros dos encuentros. A las 5:15 pm, en el estadio Emilio Williams de Choluteca los Lobos de la UPNFM reciben al <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/messiniti-marathon-dupla-alexy-vega-cabala-honduras-siento-muy-contento-honduras-KB27376815" target="_blank">líder Marathón</a></b>.Y desde las 7:30 pm, en el estadio Rubén Deras de la ciudad de Choloma, el CD Choloma no tiene margen de error frente a un Victoria que también la pasa mal en el campeonato.<b>Juticalpa vs Génesis PN</b> es el juego que corresponde al cierre de la jornada 10, pero el encuentro se desarrollará hasta el miércoles 24 de septiembre y será en el estadio Óscar Peralta de la comunidad de San Francisco de la Paz.<b>ASÍ SE JUGARÁ LA JORNDA 10<br />Miércoles 17 de septiembre</b><br /><b>5:15 pm: </b>Platense vs Motagua<br />Estadio: Morazán<br /><b>7:30 pm: </b>Olimpia vs Olancho FC<br />Estadio: Nacional Chelato Uclés<br /><b>Jueves 18 de septiembre<br />5:15 pm: </b>Lobos UPNFM vs Marathón<br />Estadio: Emilio Williams<br /><b>7:30 pm:</b> CD Choloma vs Victoria<br />Estadio: Rubén Deras<br /><b>Miércoles 24 de septiembre<br />3:00 pm: </b>Juticalpa vs Génesis PN<br />Estadio: Óscar Peralta<br /><b>Todos los partidos serán transmitidos por el canal Deportes TVC.</b>