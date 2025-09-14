Olimpia sufre duro golpe tras triunfo de Marathón y se bajaron al Platense: así quedó la tabla de posiciones del Apertura 2025

<b>Choloma </b>tiene cuatro en el penúltimo lugar y en el sótano se encuentra el <b>Victoria </b>del colombiano <b>Jhon Jairo López</b> con apenas tres unidades.En la próxima jornada a realizarse a mitad de semana, Olimpia vuelve a la acción y este miércoles 17 de septiembre estará recibiendo al Olancho FC en un duelo donde están obligados a ganar para volver al primer puesto.En el caso del Marathón, los dirigidos por Pablo Lavallén viajan hasta la ciudad de Choluteca para medirse el jueves como visitante a los complicados Lobos de la UPNFM