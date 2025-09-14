Messiniti luego de un nuevo gol con Marathón, la dupla con Alexy Vega y ya tiene una cábala en Honduras: "me siento muy contento"

El delantero argentino Nicolás Messiniti fue el autor del único gol del encuentro donde Marathón selló un nuevo triunfo en el torneo Apertura y la víctima fue el CD Choloma por la jornada 9 de la Liga Nacional de Honduras. Nicolás Messiniti llegó a seis dianas en el campeonato y se encuentra disputando en la tabla de goleadores con su compañero Alexy Vega (8) y el platensista Giovani Puerto (7). Esto lo tiene lleno de alegría.

"La verdad que me siento muy contento, por ganar y vernos arriba en la tabla. Feliz por el sexto gol y por el cariño que me brinda la gente", afirmó el artillero al final del duelo en el estadio Yankel Rosenthal. La victoria también colocó al Marathón nuevamente en lo más alto de la tabla de posiciones con 18 puntos superando al Olimpia, quien se quedó con 17 unidades y tuvo descanso este fin de semana. El oriundo de Avellaneda de 29 años celebró de forma especial el gol y al final del partido su esposa Aldana lo recibió con tremendo beso ante los aficionados y periodistas.