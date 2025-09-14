Liga Nacional

Messiniti luego de un nuevo gol con Marathón, la dupla con Alexy Vega y ya tiene una cábala en Honduras: "me siento muy contento"

El delantero argentino clavó su sexto gol en el campeonato y el Monstruo Verde es líder en Honduras.

El delantero argentino Nicolás Messiniti fue el autor del único gol del encuentro donde Marathón selló un nuevo triunfo en el torneo Apertura y la víctima fue el CD Choloma por la jornada 9 de la Liga Nacional de Honduras.

Nicolás Messiniti llegó a seis dianas en el campeonato y se encuentra disputando en la tabla de goleadores con su compañero Alexy Vega (8) y el platensista Giovani Puerto (7). Esto lo tiene lleno de alegría.

"La verdad que me siento muy contento, por ganar y vernos arriba en la tabla. Feliz por el sexto gol y por el cariño que me brinda la gente", afirmó el artillero al final del duelo en el estadio Yankel Rosenthal.

La victoria también colocó al Marathón nuevamente en lo más alto de la tabla de posiciones con 18 puntos superando al Olimpia, quien se quedó con 17 unidades y tuvo descanso este fin de semana.

El oriundo de Avellaneda de 29 años celebró de forma especial el gol y al final del partido su esposa Aldana lo recibió con tremendo beso ante los aficionados y periodistas.

"El gol para mi mujer el gol, para mi familia son los goles. Ella está aguantando las cosas cuando pasan. Ahora estamos juntos lejos del país y se dedica el gol a ella", mencionó sonriente antes las cámaras.

Su dupla con Alexy Vega ha hecho que Marathón celebra 14 veces y es una muy buena estadística antes del cierre de la primera vuelta. "Nos entendemos bien con Alexy desde el primer día, me pone contento su presente en el club como en la Selección. Entre los dos tenemos 14 goles y eso se refleja, el profe tiene que ver, se resalta también tener el arco en cero", valoró.

Y agregó: "Contento por los goles, pero todo tranquilo. Cuando me tocó la racha de no anotar, no era el peor y ahora dos goles seguidos, no soy el mejor. Si sirve como cábala, siempre pregunten por los goles en las entrevistas (risas)".

