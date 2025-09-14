Salomón Názar apuntó contra el arbitraje tras igualar ante Motagua: "Es injusto porque nos arruinan el trabajo de la semana"

"Venimos de un partido bravo ante Potros y hoy fue bravo también. Valoro mucho lo que hizo mi equipo, pero este es el fútbol de nosotros y algun día tendremos que mejorar las cosas", se resignó el técnico. "La diferencia la marca el penal, luego tuvimos algunos descuidos, Motagua se fue encima como correspondía, no tuvimos la certeza defensiva de rechazar esos balones, con los que Motagua nos hizo los goles", reconoció. "Mi equipo tuvo orden táctico, pero creo que me equivoqué con las modificaciones porque no fueron las adecuadas. Motagua hizo un buen partido también. Nos faltó tener un poco de calma, quizás la parte física nos pesó, venimos de hacer un partido duro en Choluteca, no tenemos tanto recambio similar a los que están jugando de titulares y eso al final pesa", sentenció <b>Salomón Názar</b>.