Salomón Názar apuntó contra el arbitraje tras igualar ante Motagua: "Es injusto porque nos arruinan el trabajo de la semana"

La UPNFM estuvo a punto de dar el batacazo en Comayagua, pero Motagua vino desde atrás y logró empatarlo en los últimos minutos del partido. Un resultado que califica de "injusto" el técnico Salomón Názar, pues considera que el penal de Rodrigo Gómez no debió contar. La manada se había puesto en ventaja desde los 25 minutos con los goles de Cristian Gutiérrez y Juan Martínez, pero las águilas tuvieron la gran oportunidad de recortar distancias con la pena máxima ejecutada por Gómez al 32'.

"Fue un partido bueno de parte de mi equipo, a pesar de un penal inexistente, pero el equipo peleó y estuvo 3-1 y pudo haber conseguido el triunfo, pero hubo algunos descuidos y desafortunadamente nos empatan el partido al final", valoró Názar tras el encuentro en rueda de prensa. Los 'Lobos' habían marcado el tercero en el complemento por medio de Félix García y cuando parecía que se llevaban los tres puntos de visita, Denis Meléndez anotó desde fuera del área para sentenciar la igualdad en el 92'. "Normalmente no me quejo del arbitraje, pero ya llevo tres partidos donde nos han pitado tres penales inxistentes; contra Potros, Choloma y ahora. Es injusto porque nos arruinan el trabajo de la semana", apuntó Názar sobre el trabajo de la silbante Merlin Soto.